Peter Bosz denkt dat de KNVB ‘een kans heeft laten lopen’ door niet te strikken voor het Nederlands elftal. Op basis van zijn langjarige verblijf in Nederland zou Mauro al sinds 2022 in aanmerking zijn gekomen voor Oranje, maar opgeroepen werd hij nooit. Woensdag werd de PSV’er voor het eerst opgeroepen voor Brazilië.

Het goede nieuws voor Mauro was reden tot een feestje bij PSV. “Ik had het bijna eerder verklapt”, zegt Bosz op de persconferentie na de Champions League-wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk (1-1). “Het was zo mooi. Ik kreeg het van Earnest Stewart te horen na de wedstrijd tegen Ajax. Hij liet me de brief lezen waarin staat dat Mauro is uitgenodigd. Ik vroeg of Mauro het al wist, maar die wist het nog niet. Op die brief staat zijn volledige naam – ik geloof dat hij wel acht namen heeft.” Zijn naam bestaat uit zes delen: Mauro Jaqueson Júnior Ferreira dos Santos.

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“Toen ben ik de kleedkamer ingelopen en heb ik gevraagd: ‘Hebben wij in het elftal een…” Bosz kan de volledige naam van Mauro niet uit zijn hoofd opdreunen, maar deed dat in de kleedkamer wel. “Mauro zei: ja, dat ben ik. Toen zei ik: nou, dan ben jij geselecteerd voor Brazilië. Die jongens doken allemaal op hem. Dat was echt geweldig om te zien. Dat is mooi, man. Voor Nederlanders is het iets bijzonders, maar wat denk je van een Braziliaan? Die kijken met de familie naar de aankondigingen. Als staf, spelersgroep en club zijn we er trots op. Het is toch geweldig?”

Toch moet de KNVB zich volgens Bosz achter de oren krabben. “Ik vind dat de KNVB een kans heeft laten lopen. Goede linksbacks zijn er niet veel. En mocht je hem ergens in het toernooi nog op een andere plek nodig hebben dan kan hij daar ook spelen. Ik denk dat Oranje hem goed had kunnen gebruiken, maar daar is het nu denk ik te laat voor.”

Mauro had oren naar Oranje

Mauro stond open voor Oranje. Bij een oproep had hij een Nederlands paspoort aan kunnen vragen, zonder de Braziliaanse nationaliteit te verliezen. Dat zou voor hem een prettige bijkomstigheid zijn, want Mauro wilde zijn Braziliaanse nationaliteit niet opgeven om een Nederlands paspoort te krijgen. De enige mogelijkheid op een dubbel paspoort was een selectie voor Oranje.