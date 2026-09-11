Van der Gijp komt met opvallende conclusie na FC Barcelona - Feyenoord

René van der Gijp heeft genoten van FC Barcelona in de Champions League-wedstrijd tegen Feyenoord (5-1). De analist van Vandaag Inside zegt geen waarde te hechten aan de uitslag. Hoewel het Feyenoord ‘niet meezat’, was hij onder de indruk van meerdere doelpunten van de thuisploeg.

Al in de derde minuut kwam Barcelona op voorsprong. Raphinha kapte in één beweging zowel Charles Vanhoutte als Jeremiah St. Juste uit, waarna hij de score opende. “Wat een goal. Zó goed gedaan. Daar moeten we ook gewoon van genieten. Wat maakt die uitslag nou uit? We hebben weer geweldige momenten van de Barcelona-spelers gezien”, zegt Van der Gijp bij Vandaag Inside.

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Daarmee doelt hij ook op de 2-0: een geplaatst afstandsschot van Karim Adeyemi. “Waanzinnig”, zegt Van der Gijp. De analist legt de schuld niet bij doelman Tjark Ernst, hoewel Youri Mulder vraagtekens zette bij de positionering van de keeper. “Ik heb niet het idee dat hij deze bal moet hebben. Maar hij gaat je geen punten opleveren, dit jaar. Ik denk dat Courtois en Donnarumma deze bal wel zouden hebben”, stelt Van der Gijp wel over de doelman. Johan Derksen noemt Ernst simpelweg ‘een slechte keeper’.

Toch had de uitslag niet zo zwaar hoeven uitvallen. “Het zat Feyenoord niet mee. Een goal afgekeurd door een teen buitenspel, het schot van Hadj Moussa dat de keeper best gelukkig tegen zijn lichaam aan kreeg…” Volgens Van der Gijp had Feyenoord geen penalty verdiend toen Hadj Moussa tussen twee verdedigers naar de grond ging. “Hij ging puur voor de penalty, hij wilde niet blijven staan. Maar als de scheidsrechter ‘m had gegeven, had de VAR het niet teruggedraaid.”