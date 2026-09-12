Ajax gaat nieuwe samenwerking aan: 'Kan uiteindelijk miljoenen euro's opleveren'

Ajax heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de voetbalbond van Indonesië, zo maakt de club zaterdagochtend bekend. De Telegraaf schrijft dat de samenwerking Ajax uiteindelijk 'miljoenen euro's' op kan gaan leveren.

De laatste jaren ging Ajax al verschillende internationale samenwerkingen aan. Er is inmiddels een netwerk opgebouwd met clubs in landen als Mexico, Oostenrijk, Italië en Spanje, maar ook Japan. Inmiddels ligt er dus ook een overeenkomst met de PSSI, de voetbalbond van Indonesië. Geheel verrassend is dat niet: Jordi Cruijff, de huidige technisch directeur van Ajax, was voor zijn indiensttreding in Amsterdam immers een klein jaar technisch adviseur van de PSSI.

'Geweldig potentieel en een enorme voetballiefde'

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Ajax gaat de PSSI helpen door een programma uit te rollen waarbij onder meer trainers worden opgeleid in het Aziatische land. "We willen onze positie als een van de beste talentopleiders ter wereld vasthouden, en kennis delen in markten die relevant zijn", zegt Ajax-CEO Menno Geelen. "Indonesië is zo'n markt: groot, met geweldig potentieel en een enorme voetballiefde. We zijn al een aantal jaar in contact en zijn er trots op dat we kunnen voortbouwen aan de relatie met het Indonesisch voetbal, en bij kunnen dragen aan de verdere ontwikkeling van voetbal in het land.

Erick Thohir, de president van de PSSI, zegt 'trots' te zijn op de samenwerking met Ajax ('een toonaangevende club met een beproefde opleidingsfilosofie en een bijzondere historische band met Indonesië'). "Dankzij de kennis en ervaring van Ajax kunnen we een belangrijke stap zetten om de kwaliteit van trainers en voetbaltalent in Indonesië te verbeteren", aldus Thohir. Hoewel Ajax over de duur van de overeenkomst geen mededelingen doet, schrijft De Telegraaf: "De overeenkomst, die vooralsnog voor één jaar is met een optie voor meerdere jaren, kan Ajax uiteindelijk miljoenen euro’s opleveren."