Kraay ziet 'fenomeen' aan het werk: 'Dit is echt niet normaal'

Hans Kraay junior is diep onder de inruk van de verrichtingen van in het shirt van Heracles Almelo. De 25-jarige Fransman tekende in de zesde speelronde van de Keuken Kampioen Divisie, thuis tegen Jong AZ, alweer voor zijn tiende (!) doelpunt van het seizoen.

Het verhaal van N'Djoli is bekend. De Franse spits tekende begin dit jaar pas zijn eerste profcontract toen hij ging spelen bij FC Wil, op het tweede niveau in Zwitserland. In die competitie kwam hij tot vijf doelpunten in vijftien wedstrijden. Toch speelde hij zich daarmee in de kijker van Heracles, dat na de degradatie een voor Nederland exclusieve samenwerking is aangegaan met scoutingbureau Jamestown Analytics, dat ook actief is voor succesvolle buitenlandse clubs als Brighton & Hove Albion, Como en Union Sint-Gillis.

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De komst van N'Djoli bleek een schot in de roos voor Heracles. De degradant is na zes speelronden nog altijd zonder puntverlies in de Keuken Kampioen Divisie en heeft dat in grote mate aan de spits te danken. N'Djoli maakte er twee tegen VVV-Venlo (3-4), FC Den Bosch (3-2) en Jong FC Utrecht (1-6), hield zijn kruit droog tegen FC Eindhoven (1-3) maar was vorige week met drie doelpunten alweer de grote man tegen De Graafschap (5-0). Vrijdagavond tekende hij op fraaie wijze voor de 2-2 tegen Jong AZ, waarna Sam Scheperman Heracles uiteindelijk de volle buit bezorgde (3-2).

Tijdens de nabeschouwing in het schakelprogramma van ESPN spreekt Kraay zijn bewondering uit over de verrichtingen van N'Djoli in Almelo. "Het is echt niet normaal", zegt de oud-voetballer. Presentator Toine van Peperstraten zegt op zijn beurt dat de Fransman 'een fenomeen' aan het worden is, wat door Kraay wordt beaamd: "Ja", verzucht hij. "Laat Ernest Faber (technisch directeur Heracles, red.) niet zeggen dat hij wist dat hij er zóveel ging maken... Maar hoe hij 'm afmaakt, ik denk met buitenkant rechts", zegt Kraay over de goal van N'Djoli tegen Jong AZ. "Hij laat 'm gewoon over zijn buitenkant heen glijden, dat is wel heel apart."