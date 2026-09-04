De Graafschap is woest op gemeente Almelo: 'Dit is onacceptabel!'

Het uitvak bij de wedstrijd tussen Heracles Almelo en De Graafschap blijft vrijdagavond volledig leeg. Dat is het besluit van de Superboeren naar aanleiding van het besluit van de gemeente Almelo om een autocombi op het allerlaatste moment om te zetten in een verplichte buscombi.

Het uitvak zou vrijdagavond propvol zitten met vijfhonderd supporters van De Graafschap, die ‘gewoon’ met de auto richting het Asito Stadion mochten. Elf (!) uur voor aanvang van de wedstrijd heeft de gemeente Almelo hier een stokje voor gestoken. Er is besloten dat de regeling omgezet moet worden naar een verplichte buscombi.

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Dit schiet in het verkeerde keelgat bij alles en iedereen van De Graafschap. De club uit Doetinchem komt met een statement: "Dit vinden wij, club en supporters, onacceptabel en principieel verwerpelijk. Daarom is in gezamenlijkheid met een afvaardiging vanuit de supporters besloten de uitwedstrijd in Almelo te boycotten. De wijze waarop het eenzijdige besluit vanuit de Almelose autoriteiten tot ons is gekomen, zorgt voor onbegrip en weerstand."

“De burgemeester van Almelo maakt overwegingen en dat is zijn goed recht, maar het gaat ons om het hele proces. Als je vrijdagochtend, elf uur voor de wedstrijd, te horen krijgt dat die 500 mensen met een verplichte buscombi naar Almelo moeten reizen, dan is dat niet meer te doen. Dat kun je allemaal niet meer regelen. Hier kun je de supporters niet mee opzadelen”, begint Marco Bogers, algemeen directeur van De Graafschap.

Mogelijke vechtafspraak

“Er zijn vooraf heel veel gesprekken geweest en alles was duidelijk”, aldus Bogers. “Dan is het voor ons een grote teleurstelling dat op het laatste moment alles is gewijzigd. Zeker in deze fase (De Graafschap staat met één punt negentiende in de Keuken Kampioen Divisie, red.) hadden wij de steun van onze supporters heel goed kunnen gebruiken”, vervolgt hij.

Het besluit van de gemeente Almelo is genomen vanwege ‘het mogelijke bestaan van een vechtafspraak tussen de harde kernen, die na afloop van de wedstrijd zou plaatsvinden’. Niet alleen de supporters van De Graafschap reizen vrijdag niet af naar Heracles. Ook het bestuur blijft thuis: “De directie van De Graafschap gaat ook niet naar Almelo. We zijn solidair. Alleen onze veiligheidscoördinator gaat, omdat dit verplicht is.”

Reactie Heracles

Ook Heracles Almelo komt vrijdag met een statement. De club betreurt het besluit van de gemeente. “Gastvrijheid zit sinds jaar en dag in ons dna en ook wij hechten als club zeer aan normalisering van het supportersbeleid. De voorbije dagen heeft er constructief overleg plaatsgevonden met de collega’s en supporters van De Graafschap om een sfeeractie te realiseren in een uitvak dat met 500 supporters van De Graafschap stijf was uitverkocht”, schrijft het.

“Des te onbegrijpelijker was het dat Heracles Almelo pas donderdagavond laat per brief door de gemeente Almelo op de hoogte werd gesteld van de verplichte buscombi voor De Graafschap-supporters. De maatregel is opgelegd vanwege het mogelijke bestaan van een vechtafspraak tussen de harde kernen van beide clubs, die na afloop van de wedstrijd zou plaatsvinden”, aldus de Heraclieden, die spreken van ‘een smet op een fraaie voetbalavond’.