Twee oudere fans van De Graafschap uit stadion gezet: 'Almere onmiddellijk verlaten'

Een opmerkelijk tafereel speelde zich woensdagavond af in het Yanmar Stadion bij de play-offwedstrijd tussen Almere City en De Graafschap. Twee supporters (beiden op leeftijd) van De Graafschap, die een kaartje hadden gekocht voor de thuistribune, werden uit het stadion gezet en moesten de stad ‘onmiddellijk verlaten’.

De eerste wedstrijd van het tweeluik tussen Almere City en De Graafschap vond woensdagavond plaats in Flevoland. Twee fans van De Graafschap hadden ‘via via’ kaartjes geregeld voor het thuisvak om de belangrijke wedstrijd van de Superboeren bij te wonen. “Bij Cambuur en Vitesse zaten we ook tussen de supporters van de thuisclub. We zijn geen hooligans, maar mannen van in de zestig. En bij thuiswedstrijden van De Graafschap regel ik ook wel eens kaarten voor bekenden van de bezoekende club. Ook dat gaat altijd goed”, vertelt één van de supporters aan De Gelderlander.

De zoon van de betreffende man zat wél in het uitvak en zocht op een gegeven moment contact met het thuisvak. Bij de 1-0 van Almere juichten de De Graafschap-fans niet, terwijl ook de gelijkmaker niet werd gevierd. “Mijn broer en ik hebben elkaar toen alleen een boks gegeven”, legt de persoon uit.

Na het rustsignaal sommeerde een beveiliger het tweetal om mee te komen. “Ze wilden weten wie we waren. We moesten onze ID-kaart laten zien. Bij mij zagen ze ook de seizoenkaart van De Graafschap zitten. We werden vervolgens overgedragen aan de politie, die ons sommeerde om Almere onmiddellijk te verlaten.”

De politie ‘escorteerde het duo naar de autobaan’, waarna de twee supporters van zestig jaar oud van de weg werden gehaald om een blaastest te ondergaan. Daar kwam niets uit: “Mijn broer en ik waren enorm verbaasd. We dachten dat er in Nederland een tekort aan politiemensen is. En dan doen ze zoiets.”