Heracles Almelo is afgelopen zomer in zee gegaan met scoutingbureau Jamestown Analytics. De Almeloërs voegen zich bij veertien andere clubs die gebruikmaken van het databureau. Maar wat houdt de samenwerking precies in?

Jamestown Analytics levert vooruitstrevende data over spelers en coaches aan voetbalclubs. Het bedrijf werd in 2017 opgericht door de voorzitter van Brighton & Hove Albion, Tony Bloom. Jamestown is een spin-off van het bedrijf Starlizard, dat zich bezighield met het wedden op sportwedstrijden. Behalve Brighton maken ook succesvolle clubs als Como 1907 en Union Saint-Gilloise gebruik van de diensten van Jamestown.

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Na de degradatie van afgelopen seizoen moest het roer om bij Heracles. Er werd afscheid genomen van algemeen directeur Rob Toussaint, die de functie sinds 2018 had bekleed. De Raad van Commissarissen (rvc) van de club concludeerde met ondersteuning van Eric Gudde en Berend Rubingh dat deze stap noodzakelijk was voor de sportieve wederopbouw. Volgens de rvc ontbeerde het al jaren aan duidelijke richting en eenheid binnen de club.

Heracles zet met Jamestown in op data als onderdeel van sportieve wederopbouw

De samenwerking met Jamestown Analytics is een van de eerste grote veranderingen binnen Heracles. Bij de deal is exclusiviteit binnen Nederland bedongen. Technisch directeur Ernest Faber van Heracles legde eerder deze zomer tegenover het clubkanaal uit hoe de samenwerking met Jamestown eruitziet: “Het moderne voetbal verandert in hoog tempo en het is belangrijk dat wij daarin meebewegen. De data van Jamestown zal onze scouting niet vervangen, maar zal een prominente rol vervullen in ons scoutingbeleid. De analyses die zij aanleveren stellen ons in staat om sneller en gerichter te handelen op de transfermarkt en onze financiële middelen effectiever in te zetten.”

Faber lichtte toe dat het een inventief model is waarbij je spelers krijgt die je op voorhand niet verwacht, uit onverwachte hoeken en competities. Dat is duidelijk te zien in deze transferperiode van de club. Er werden spelers gehaald uit lagere competities in Spanje, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland. Een van de voorbeelden is spits Jean-Paul N'Djoli, die acht maanden geleden op 25-jarige leeftijd zijn eerste profcontract tekende nadat hij vorig jaar 12 doelpunten maakte in 16 wedstrijden op het derde niveau van Zwitserland. Op basis van de data van Jamestown zag Heracles in N’Djoli de juiste spits binnen het beschikbare budget. Voorlopig blijkt N'Djoli een schot in de roos, met zes doelpunten in de eerste drie speelronden in de Keuken Kampioen Divisie.

De eerste stappen voor een vernieuwd Heracles zijn hiermee gezet. De toekomst moet uitwijzen tot welke successen de samenwerking met Jamestown gaat leiden.