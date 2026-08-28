Dit zijn alle tegenstanders van NEC in de Europa League

De acht tegenstanders van NEC in de competitiefase van de Europa League zijn bekend. De Nijmegenaren werden bij de loting, die vrijdagmiddag werd verricht in Monaco, ingedeeld in pot 4 en nemen het onder meer op tegen Juventus en Benfica.

Volledige Europa League-loting NEC

NEC was op basis van de UEFA-clubcoëfficiënt bij de loting ingedeeld in pot 4. De Nijmegenaren spelen in de competitiefase van de Europa League acht wedstrijden tegen acht verschillende tegenstanders: twee uit pot 1, twee uit pot 2, twee uit pot 3 en twee uit pot 4. Vier van die wedstrijden vinden plaats in de eigen Goffert, de andere vier zijn uitwedstrijden. Het definitieve speelschema wordt op een later moment bekendgemaakt door de UEFA.

Dit zijn de acht tegenstanders van NEC in de Europa League:

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Pot 1: Benfica (thuis) en Juventus (uit)

Pot 2: Rennes (thuis) en Dinamo Zagreb (uit)

Pot 3: Omonia Nicosia(thuis) en NK Celje (uit)

Pot 4: Levski Sofia (thuis) en Ararat (uit)

Alle uitslagen tellen mee voor één gezamenlijke ranglijst met 36 clubs. NEC speelt dus niet langer een traditionele poule met drie tegenstanders die zowel thuis als uit worden getroffen. Na acht verschillende wedstrijden bepaalt de eindklassering wie rechtstreeks verder mag en welke clubs nog een tussenronde moeten spelen. De nummers 1 tot en met 8 plaatsen zich direct voor de achtste finales; de nummers 9 tot en met 24 gaan in de tussenronde de strijd met elkaar aan om zich daarbij te voegen. De nummers 25 tot en met 36 zijn uitgeschakeld.

Speeldata Europa League 2026/27

De Europa League gaat dit seizoen van start op woensdag 16 en donderdag 17 september. Na de interlandbreak volgt op 15 oktober de tweede speelronde, alle duels zullen vanaf dat moment op de donderdagavond worden afgewerkt.

Speelronde 1: 16 & 17 september 2026

Speelronde 2: 15 oktober 2026

Speelronde 3: 22 oktober 2026

Speelronde 4: 5 november 2026

Speelronde 5: 26 november 2026

Speelronde 6: 10 december 2026

Speelronde 7: 21 januari 2027

Speelronde 8: 28 januari 2027