Burgermeester dreigt Feyenoord-fans te weren: ‘Eerst verdachten aanhouden’.

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen heeft gedreigd Feyenoord-supporters te weren bij de komende uitwedstrijd tegen N.E.C., tenzij er op korte termijn aanhoudingen worden verricht. Hij eist dat de daders van het recente vuurwerkincident bij SC Cambuur worden opgepakt voordat de Rotterdamse aanhang welkom is in het Goffertstadion. Zonder arrestaties acht de gemeente Nijmegen de komst van de bezoekende fans onverantwoord.

De mogelijke maatregel is een direct gevolg van de ernstige ongeregeldheden die zich afgelopen zondag afspeelden in Leeuwarden. Tijdens het duel tussen in Leeuwarden werd vanuit het uitvak massaal vuurwerk afgestoken en in de vakken met thuissupporters gegooid. Bij dit incident raakten zeven aanhangers van de Friese club gewond, waarbij sprake was van brandwonden en gehoorschade. De wedstrijd werd vanwege de onrust op de tribunes tijdelijk stilgelegd. Tot op heden heeft de politie nog geen verdachten aangehouden, al heeft Feyenoord toegezegd de identiteit van de daders via camerabeelden te willen achterhalen.

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In het televisieprogramma Goedenavond Nederland sprak Bruls duidelijke taal over de voorwaarden voor de wedstrijd op zaterdag 5 september. De Nijmeegse burgemeester noemt het onaanvaardbaar dat daders van supportersgeweld kort na een incident opnieuw een voetbalstadion kunnen bezoeken. Hij wacht de resultaten van de lopende onderzoeken deze week af. Als er volgende week geen duidelijkheid is over de verantwoordelijke personen, moeten de aanhangers van de stadionclub volgens Bruls "thuis voor de buis" blijven. De gemeente voert momenteel nauw overleg met NEC en de KNVB om de situatie te evalueren.

Ondertussen is de aanklager betaald voetbal een vooronderzoek gestart naar de gebeurtenissen in het Kooi Stadion. Het competitiebestuur van de KNVB bekijkt of de betrokken clubs iets te verwijten valt. Naast een mogelijk lokaal verbod in Nijmegen hangen de Rotterdammers ook sancties vanuit de voetbalbond boven het hoofd, zoals geldboetes en landelijke stadionverboden voor de daders. Bovendien overweegt de KNVB het huidige veiligheidsprotocol aan te passen. Dat protocol is nu vooral gericht op de veiligheid van spelers en officials op het veld en bleek zaterdag niet voorbereid op incidenten waarbij toeschouwers gevaar lopen.

Voor de ontmoeting tussen N.E.C en Feyenoord staat er daardoor meer op het spel dan alleen de sportieve belangen. De komende tijd zal moeten blijken of het onderzoek van de politie en de clubleiding uit Rotterdam voldoende oplevert om aan de eisen van de gemeente Nijmegen te voldoen. Mocht dat niet het geval zijn, dan zal de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst het in De Goffert zonder de steun van het eigen uitvak moeten doen.