Ajax grijpt naast droomaanwinst: salaris van zes miljoen struikelblok

Ajax is in de zomerse transferperiode bezig geweest met . De terugkeer van de Mexicaanse middenvelder kwam om financiële redenen echter niet van de grond, zo vertelt journalist Daniel Reyes woensdagavond bij ESPN.

Álvarez staat momenteel in Engeland onder contract bij West Ham United. De Mexicaanse middenvelder komt bij de Championship-club niet voor in de hoofdplannen van trainer Nuno Espírito Santos en mocht uitkijken naar een andere club.

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Ajax informeerde bij West Ham United naar Álvarez, die van 2019 tot 2023 al eens actief was in de Johan Cruijff ArenA, en wilde hem graag op huurbasis overnemen. De Amsterdammers moesten in dat geval echter het volledige salaris van de controleur overnemen. Álvarez verdient bij West Ham United naar verluidt een slordige zes miljoen euro per jaar en dat was Ajax te gortig, legt Reyes uit.

“Hij wilde zelf heel graag. Hij heeft hier mooie jaren gehad, maar zijn salaris is het probleem”, vertelt de Mexicaanse journalist. “Hij verdient ontzettend veel bij West Ham. Dat is het probleem. Maar hij wilde heel graag naar Ajax.”

“Het ging om een huurovereenkomst, maar ze hadden zijn salaris in dat geval moeten betalen”, vervolgt Reyes. “Hij wilde weg bij West Ham, dat in de tweede divisie speelt. Maar het is niet gelukt.”