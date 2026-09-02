Live voetbal

Ajax grijpt naast droomaanwinst: salaris van zes miljoen struikelblok

2 september 2026, 22:49
Jordi Cruijff Ajax
Foto: © Imago/realtimes
0 reacties
Photo of Demen Bulbul
Demen Bulbul | Redacteur
Maak ons je Google-favoriet

Ajax is in de zomerse transferperiode bezig geweest met Edson Álvarez. De terugkeer van de Mexicaanse middenvelder kwam om financiële redenen echter niet van de grond, zo vertelt journalist Daniel Reyes woensdagavond bij ESPN.

Álvarez staat momenteel in Engeland onder contract bij West Ham United. De Mexicaanse middenvelder komt bij de Championship-club niet voor in de hoofdplannen van trainer Nuno Espírito Santos en mocht uitkijken naar een andere club.

Artikel gaat verder onder video

Ajax informeerde bij West Ham United naar Álvarez, die van 2019 tot 2023 al eens actief was in de Johan Cruijff ArenA, en wilde hem graag op huurbasis overnemen. De Amsterdammers moesten in dat geval echter het volledige salaris van de controleur overnemen. Álvarez verdient bij West Ham United naar verluidt een slordige zes miljoen euro per jaar en dat was Ajax te gortig, legt Reyes uit.

“Hij wilde zelf heel graag. Hij heeft hier mooie jaren gehad, maar zijn salaris is het probleem”, vertelt de Mexicaanse journalist. “Hij verdient ontzettend veel bij West Ham. Dat is het probleem. Maar hij wilde heel graag naar Ajax.”

“Het ging om een huurovereenkomst, maar ze hadden zijn salaris in dat geval moeten betalen”, vervolgt Reyes. “Hij wilde weg bij West Ham, dat in de tweede divisie speelt. Maar het is niet gelukt.”

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Jordi Cruijff tijdens opening Kluivert Cruyff Court

Woede om Deadline Day-transfer Ajax: ‘Belachelijk, echt een vorm van arrogantie!’

  • Gisteren, 11:17
  • Gisteren, 11:17
  • 13
Simon Adingra

Ajax nadert 'stunt van jewelste': Verweij onthult financiële details

  • di 1 september, 07:42
  • 1 sep. 07:42
  • 14
Tilo Kehrer met het logo en stadion van Ajax op de achtergrond

Ajax bereikt akkoord: Kehrer op weg naar Amsterdam

  • di 1 september, 13:33
  • 1 sep. 13:33
  • 12
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Edson Álvarez

Edson Álvarez
West Ham United
Team: West Ham
Leeftijd: 28 jaar (24 okt. 1997)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
West Ham
0
0
2025/2026
Fenerbahçe
12
0
2024/2025
West Ham
28
0
2023/2024
West Ham
31
1

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws