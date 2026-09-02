Feyenoord is daadwerkelijk met het Saudische Al-Ittihad in onderhandeling over een transfer van . Dat wordt althans gemeld door het doorgaans goed ingevoerde Feyenoord Transfermarkt.

Het Franse Foot Mercato wist eerder vandaag al te melden dat de Saudi's zich in Rotterdam zouden hebben gemeld voor Hadj Moussa. Santi Aouna van dat medium schreef dat er een bod van 30 miljoen euro zou zijn neergelegd in De Kuip.

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Clubwatcher Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad schreef later op de avond op X dat Feyenoord qua inkomende transfers klaar zou zijn zodra Reiss Nelson gepresenteerd was - wat inmiddels daadwerkelijk is gebeurd. "Er zou nog iemand kunnen vertrekken, maar geen basiskrachten", bezwoer Gouka op dat moment.

Feyenoord Transfermarkt bevestigt echter later op de avond, ruim twee uur voordat de Nederlandse markt op slot gaat, dat de berichtgeving van Foot Mercato wel degelijk zou kloppen. "Feyenoord en Al-Ittihad onderhandelen inderdaad over Hadj Moussa. De Saudische club heeft tot 6 september om de deal rond te maken - er is nog geen overeenstemming bereikt met Feyenoord. De Rotterdammers zetten hoog in omdat er geen tijd meer is om een vervanger aan te trekken", zo valt te lezen.

Bij ESPN wordt gemeld dat het openingsbod van Al-Ittihad niet 30, maar 25 miljoen euro zou bedragen. "Feyenoord is overvallen door dit bod. Ze zijn al Ueda kwijtgeraakt, gaan ze dan nu ook nog de andere sterspeler verkopen? We weten dat Feyenoord het geld nodig heeft, maar kan je dit doen?", vraagt Sinclair Bischop zich hardop af.

Hadj Moussa staat sinds de zomer van 2024 onder contract bij Feyenoord, dat de Algerijn voor zo'n 3,5 miljoen euro overnam van het Belgische Patro Eisden. Die club had hem in het tweede deel van het voorgaande seizoen al op huurbasis gestald bij Vitesse. In dienst van Feyenoord kwam Hadj Moussa tot dusverre tot 87 officiële duels, waarin hij goed was voor 26 doelpunten en 13 assists. De aanvaller, die met zijn land actief was op het WK van afgelopen zomer, ligt in De Kuip nog vast tot medio 2030.