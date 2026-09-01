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'Feyenoord betaalde afkoopsom bij vertrek Dennis te Kloese'

1 september 2026, 21:46
Feyenoord-directeur Dennis te Kloese
Foto: © Imago
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Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
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Dennis te Kloese heeft bij zijn vertrek als algemeen directeur van Feyenoord een afkoopsom meegekregen. Dat onthult clubwatcher Mikos Gouka in een analyse voor het Algemeen Dagblad. Hoeveel geld de voormalig bestuurder precies heeft ontvangen, is niet naar buiten gebracht.

De algemeen- en technisch directeur nam deze zomer na een periode van vierenhalf jaar afscheid van de Rotterdamse club. Onder zijn leiding groeide de club zowel sportief als financieel, met de landstitel in 2023 en de rentree in de Champions League als belangrijkste pijlers. Na het vertrek van de succesvolle bestuurder koos Feyenoord voor een vernieuwde organisatiestructuur. Daarbij is Robert Eenhoorn inmiddels aangetreden als algemeen directeur, terwijl de Belg Dévy Rigaux een maand eerder begon als technisch directeur.

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Dat Te Kloese een financiële vergoeding meekreeg, mag opmerkelijk worden genoemd. Eerder dit jaar besloot de directie afscheid te nemen van de dubbelfunctionaris om met Eenhoorn en Rigaux een nieuwe koers te varen. Bij de officiële aankondiging in april werd echter nog gecommuniceerd dat het contract in goed onderling overleg werd beëindigd. Inmiddels is de ex-directeur van Feyenoord neergestreken in Mexico, waar de leidsman aan de slag is gegaan als bestuurder bij CF Monterrey.

De onthulling over de afkoopsom komt naar voren in een bredere blik van Gouka op de financiële huishouding in De Kuip. De journalist van het AD stipt daarin diverse kostenposten aan waarmee de Rotterdammers de afgelopen maanden te maken kregen. Naast de vertrekpremie voor Te Kloese moest de clubkas ook worden aangesproken voor het ontslag van Robin van Persie. De voormalig speler werd begin juni op straat gezet, waarna ook assistenten als René Hake en Etiënne Reijnen de deur achter zich dichttrokken.

Welk prijskaartje er precies aan de bestuurlijke en sportieve aardverschuiving hangt, blijft voorlopig gissen. Het Algemeen Dagblad noemt geen concrete bedragen rondom het afscheid van Te Kloese. De exacte financiële afwikkeling van de vertrokken directie- en stafleden zal naar verwachting pas zichtbaar worden in het jaarverslag over het afgelopen seizoen, dat normaliter in oktober verschijnt.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
811 Reacties
780 Dagen lid
1.871 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dat zal allemaal ook wel in de miljoenen lopen. Gelukkig hebben we de CL-startpremie nog, zou Vriendje Stokvis zeggen.

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