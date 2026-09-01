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Twee Eredivisie-clubs melden zich bij PSV voor Isaac Babadi

1 september 2026, 22:05
Isaac Babadi
Foto: © Imago
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Demen Bulbul | Redacteur
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De kans lijkt groot dat Isaac Babadi PSV deze zomer nog gaat verlaten. Twee clubs uit de Eredivisie hebben zich bij de Eindhovenaren gemeld voor de 21-jarige middenvelder, zo meldt Voetbal International dinsdagavond.

Babadi heeft er acht jaar op zitten bij PSV. De Nederlands jeugdinternational maakte in de zomer van 2018 de overstap vanuit de jeugdopleiding van NEC en gold jarenlang als een grote belofte.

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Een echte doorbraak bij PSV bleef echter uit voor Babadi: hij speelde in alle competities pas 35 wedstrijden in het eerste van de Eindhovense club. Het afgelopen seizoen kwam hij op huurbasis uit voor Royal Antwerp FC, waarvoor hij in totaal 21 wedstrijden speelde.

Babadi vertelde vorig jaar in gesprekken met ESPN dat slagen bij PSV voor hem niet langer heilig is: “Nee, eerlijk gezegd… Ik heb nog een boek dat open ligt en het is zo dat ik op papier terug moet naar PSV, maar als ik realistisch kijk is het de vraag of zij dat ook nog willen”, zei hij destijds.

Babadi lijkt dit seizoen ook niet voor te komen in de plannen van hoofdtrainer Peter Bosz en dus lonkt opnieuw een vertrek. Voetbal International meldt dinsdagavond dat zowel Fortuna Sittard als Sparta Rotterdam zich inmiddels bij PSV heeft gemeld voor Babadi. De regerend landskampioen staat naar verluidt wel open voor een nieuwe verhuurperiode van het talent.

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Isaac Babadi

Isaac Babadi
Jong PSV
Team: Jong PSV
Leeftijd: 21 jaar (6 apr. 2005)
Positie: M (C), AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
0
0
2025/2026
Jong PSV
1
0
2025/2026
Antwerp
17
0
2024/2025
PSV
8
1

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