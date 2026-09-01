NEC presenteert twee uur na vertrek nieuwe aanvaller: PSV profiteert mee

N.E.C. heeft zich maandag definitief versterkt met Delé Thomas. De negentienjarige vleugelaanvaller komt voor een bedrag van circa één miljoen euro over van RB Leipzig en tekent in het Goffertstadion een contract tot medio 2030. PSV verdient mee aan de transfer.

Aanvankelijk werd er gesproken van een huurdeal, maar de clubs bereikten op het laatste moment een akkoord over een permanente transfer. De linksbuiten doorliep de jeugdopleidingen van Almere City en Feyenoord, waarna hij in 2023 naar PSV vertrok. Bij Jong PSV groeide Thomas uit tot een vaste waarde in de Keuken Kampioen Divisie. In 44 wedstrijden kwam hij tot zes doelpunten. Een debuut in het eerste elftal van PSV bleef echter uit. De Eindhovenaren ontvangen vanwege zijn transfer naar N.E.C. naar verluidt nog zo'n 10.000 euro aan opleidingsvergoeding.

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Na zijn periode in de lichtstad, volgde begin dit jaar een transfer naar RB Leipzig. In Duitsland kwam de buitenspeler voornamelijk uit voor de beloftenploeg en bleef de teller steken op slechts twee optredens, waardoor de Duitse topclub bereid was om verlies te nemen op het talent.

Technisch directeur Carlos Aalbers is blij met het aantrekken van de kersverse aanwinst. "Met Delé halen we een jong talent binnen die past bij onze visie", aldus de beleidsbepaler. "We bieden hem hetzelfde traject als Sami Ouaissa en Basar Önal zodat hij zich verder kan ontwikkelen", vervolgt de sportbestuurder. "Met zijn actie en snelheid geeft hij ons daarnaast extra opties op de flank". De zomeraanwinst sluit per direct aan bij de selectie van hoofdtrainer Dick Schreuder. Thomas gaat in Nijmegen zijn wedstrijden afwerken met rugnummer 77 en krijgt de naam 'Delé' op het shirt gedrukt.