'Feyenoord schiet zichzelf in de voet en kan door gok geen aankopen meer doen'

Feyenoord heeft zichzelf deze transferzomer in een lastige positie gemanoeuvreerd door een miljoenenbod op naar de prullenbak te verwijzen. Volgens clubwatcher Mikos Gouka van het AD kampen de Rotterdammers hierdoor met een gebrek aan financiële middelen, waardoor de supporters in het restant van de transferperiode geen spectaculaire aankopen meer hoeven te verwachten.

Feyenoord kreeg van AS Roma een bod dat in totaal richting de dertig miljoen euro ging voor Read, maar besloot de rechtsback in Rotterdam te houden. De nieuwe directie, met algemeen directeur Robert Eenhoorn en technisch directeur Dévy Rigaux, wil de belangrijkste spelers niet zomaar verkopen. Alleen voor een absolute recorddeal zou de club bereid zijn geweest om Read te laten gaan.

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Die keuze heeft volgens Gouka grote gevolgen. Feyenoord had zich eerder al stevig geroerd op de transfermarkt met de komst van Charles Vanhoutte, Nacho Ferri en Tjark Ernst. In het verleden werd een dergelijk financieel gat later in de transferwindow vaak gedicht met een grote uitgaande transfer. Die inkomsten bleven deze keer uit.

De verkoop van Leo Sauer aan VfB Stuttgart voor ongeveer vijftien miljoen euro bracht wel geld op, maar was niet de megatransfer waarop Feyenoord had gerekend. Ook Anis Hadj Moussa bleef uiteindelijk in Rotterdam, terwijl Ayase Ueda pas laat in de window vertrok naar Lille. De Japanse topscorer leverde Feyenoord ongeveer vijftien miljoen euro op.

Ondertussen kreeg Feyenoord deze zomer met meerdere extra kosten te maken. Zo moest de club afkoopsommen betalen na het vertrek van Robin van Persie en zijn staf en werd ook het contract van Luka Ivanušec ontbonden. Daarnaast komen transfersommen vaak in termijnen binnen en moet Feyenoord als eigenaar van De Kuip flink investeren in het stadion.

Voor Giovanni van Bronckhorst zorgt deze voorzichtigheid voor de nodige hoofdpijndossiers. De trainer heeft de beschikking over een solide defensie en een goed bezet middenveld, maar de aanvalslinie is minimaal bezet. Na het vertrek van de Japanse topscorer heeft de technische staf met Ferri en Shaqueel van Persie slechts twee echte spitsen in de selectie. Ook op de linkerflank is de spoeling dun en blijft versterking eigenlijk gewenst.

In de laatste uren van de transfermarkt moet de blik in Rotterdam-Zuid daarom noodgedwongen gericht worden op goedkope buitenkansjes en huurovereenkomsten. Hoewel het behouden van toptalenten past binnen de koers van Eenhoorn en Rigaux, staat het verdere topinvesteringen momenteel in de weg. Gouka is dan ook stellig over wat de fans nog kunnen verwachten voor de deadline. "Miljoenenaankopen zullen uitblijven", zo luidt de conclusie van de journalist.