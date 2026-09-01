Bliksemtransfer: Feyenoord bereikt akkoord met ervaren Duitse doelman

Feyenoord heeft een akkoord bereikt met over een overstap naar Rotterdam, zo weet FR12 dinsdagmiddag te melden.. De 29-jarige Duitse doelman is transfervrij en staat op het punt om zijn loopbaan in De Kuip voort te zetten. Zodra de laatste formaliteiten zijn afgerond, zal Feyenoord zijn komst officieel bekendmaken. De 29-jarige Duitser is transfervrij op te pikken na zijn vertrek bij Fortuna Düsseldorf.

Feyenoord nam deze zomer afscheid van Timon Wellenreuther, die de afgelopen seizoenen fungeerde als eerste keeper. De Duitser vervolgde zijn loopbaan in zijn vaderland, waar hij tekende bij VfL Wolfsburg. Als vervanger trokken de Rotterdammers Tjark Ernst aan, die overkwam van Hertha BSC. Het was echter al duidelijk dat Feyenoord daarnaast nog een ervaren tweede keeper wilde aantrekken.

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Zo zou de Stadionclub vorige week nog bij FC Groningen hebben geïnformeerd naar Etienne Vaessen. Zijn komst bleek echter niet haalbaar. "Ik zie het wel als compliment. Maar ik denk dat Feyenoord er verder niets mee gaat doen, ook al omdat FC Groningen absoluut niet wil dat ik wegga", liet Vaessen zelf weten tegenover het Dagblad van het Noorden.

Feyenoord heeft inmiddels dus doorgeschakeld en beet beet met Kastenmeier. De doelman zit sinds 1 juli zonder club nadat zijn contract bij Fortuna Düsseldorf afliep. Hij stond de afgelopen zeven seizoenen onder contract bij de Duitse club en kwam daar tot 228 officiële wedstrijden.

In totaal heeft Kastenmeier 359 wedstrijden in het Duitse profvoetbal achter zijn naam staan. Het grootste deel daarvan speelde hij in de 2. Bundesliga, waar hij tot 194 optredens kwam. Daarnaast kwam de in Regensburg geboren doelman zeventien keer uit in de Bundesliga.

Kastenmeier doorliep in zijn jeugd onder meer de opleidingen van Jahn Regensburg en FC Augsburg en kwam in het verleden uit voor Duitsland Onder 20. De 1,90 meter lange doelman moet Feyenoord de gewenste ervaring achter Ernst geven en is na het bereiken van het akkoord dicht bij een overstap naar Rotterdam.