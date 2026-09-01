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Bliksemtransfer: Feyenoord bereikt akkoord met ervaren Duitse doelman

1 september 2026, 16:51
Florian Kastenmeier
Foto: © Imago
1 reactie
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
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Feyenoord heeft een akkoord bereikt met Florian Kastenmeier over een overstap naar Rotterdam, zo weet FR12 dinsdagmiddag te melden.. De 29-jarige Duitse doelman is transfervrij en staat op het punt om zijn loopbaan in De Kuip voort te zetten. Zodra de laatste formaliteiten zijn afgerond, zal Feyenoord zijn komst officieel bekendmaken. De 29-jarige Duitser is transfervrij op te pikken na zijn vertrek bij Fortuna Düsseldorf.

Feyenoord nam deze zomer afscheid van Timon Wellenreuther, die de afgelopen seizoenen fungeerde als eerste keeper. De Duitser vervolgde zijn loopbaan in zijn vaderland, waar hij tekende bij VfL Wolfsburg. Als vervanger trokken de Rotterdammers Tjark Ernst aan, die overkwam van Hertha BSC. Het was echter al duidelijk dat Feyenoord daarnaast nog een ervaren tweede keeper wilde aantrekken.

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Zo zou de Stadionclub vorige week nog bij FC Groningen hebben geïnformeerd naar Etienne Vaessen. Zijn komst bleek echter niet haalbaar. "Ik zie het wel als compliment. Maar ik denk dat Feyenoord er verder niets mee gaat doen, ook al omdat FC Groningen absoluut niet wil dat ik wegga", liet Vaessen zelf weten tegenover het Dagblad van het Noorden.

Feyenoord heeft inmiddels dus doorgeschakeld en beet beet met Kastenmeier. De doelman zit sinds 1 juli zonder club nadat zijn contract bij Fortuna Düsseldorf afliep. Hij stond de afgelopen zeven seizoenen onder contract bij de Duitse club en kwam daar tot 228 officiële wedstrijden.

In totaal heeft Kastenmeier 359 wedstrijden in het Duitse profvoetbal achter zijn naam staan. Het grootste deel daarvan speelde hij in de 2. Bundesliga, waar hij tot 194 optredens kwam. Daarnaast kwam de in Regensburg geboren doelman zeventien keer uit in de Bundesliga.

Kastenmeier doorliep in zijn jeugd onder meer de opleidingen van Jahn Regensburg en FC Augsburg en kwam in het verleden uit voor Duitsland Onder 20. De 1,90 meter lange doelman moet Feyenoord de gewenste ervaring achter Ernst geven en is na het bereiken van het akkoord dicht bij een overstap naar Rotterdam.

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schreudje
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schreudje
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Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

schreudje
46 Reacties
1.436 Dagen lid
319 Likes
schreudje
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hadden ze Timon nog maar ,deze is van amateur niveau die er nu opstaat

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Florian Kastenmeier

Florian Kastenmeier
Leeftijd: 29 jaar (28 jun. 1997)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Düsseldorf
10
0
2024/2025
Düsseldorf
34
0
2023/2024
Düsseldorf
33
0
2022/2023
Düsseldorf
34
0

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
AZ
4
10
12
2
PSV
4
10
10
3
Feyenoord
4
4
8
4
Ajax
3
6
7
5
GAE
4
2
7

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