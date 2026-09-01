FC Twente-watcher onthult opvallende reden achter ‘vervelende periode’ Weghorst

heeft een moeizame start van zijn periode bij FC Twente achter de rug, waarbij hij gebukt ging onder tegenvallende prestaties en de toenemende populariteit van concurrent . Volgens clubwatcher Leon ten Voorde had de spits mentaal veel last van de situatie in Enschede. Hij werd na een Europese nederlaag zelfs op straat ter verantwoording geroepen door ontevreden supporters.

In de Transferpodcast van het AD en FC Afkicken schetst Ten Voorde een beeld van een worstelende Weghorst. Terwijl de van Ajax overgekomen aanvaller op het veld naar zijn vorm zocht, groeide de niet-spelende Lammers uit tot een fenomeen onder de aanhang. "Weghorst presteerde niet en Sam Lammers werd met de dag groter in Enschede", vertelt de journalist. Volgens de verslaggever nam de status van Lammers mythische proporties aan. "Zonder te spelen kreeg hij ineens de status van een kruising van alle grootheden als Van Basten, Messi, Ronaldo. Geloof het of niet, Weghorst lijkt altijd stoïcijns, maar hij had daar echt last van", aldus Ten Voorde.

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Dat het de spits uit Borne niet in de koude kleren ging zitten, bleek al na de wedstrijd tegen Qarabağ. Weghorst gaf toen zelf aan dat hij met zijn ziel onder de arm liep en zichzelf aan het kwijtraken was. Het absolute dieptepunt volgde na de thuisnederlaag tegen Qarabağ in de play-offs van de Conference League. Toen de aanvalsleider op de fiets huiswaarts keerde, werd hij tegengehouden door drie supporters. "Zij lazen hem toen min of meer de les. Hij heeft echt een vervelende periode achter de rug", verklaart Ten Voorde over dat incident.

Inmiddels lijkt de zon weer enigszins te schijnen voor de contractspeler van FC Twente. De ommekeer kwam in Azerbeidzjan, waar de Tukkers na een verlenging met 1-4 wisten te winnen van Qarabağ en Weghorst in de 94e minuut het net vond. Ook afgelopen weekend in de gewonnen uitwedstrijd tegen Cambuur was hij trefzeker. Volgens de clubwatcher speelde Weghorst in Leeuwarden zijn beste wedstrijd in het shirt van FC Twente tot nu toe.

Dat de prestaties van Weghorst precies aantrekken op het moment dat Lammers op het punt staat te vertrekken, is volgens de clubwatcher opvallend. Lammers, die in Enschede was afgezakt tot derde keus achter Weghorst en Lucas Vennegoor of Hesselink, rondt momenteel een transfer van om en nabij de twee miljoen euro af naar PSV. "Ik weet niet of de transfer van Lammers daar wat mee te maken heeft, maar het is wel toevallig", stelt Ten Voorde. Met de naderende verhuizing van zijn concurrent naar Eindhoven is een belangrijke druk van de schouders van Weghorst gevallen.