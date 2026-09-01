Deadline Day staat garant voor spektakel. Sommige transfers groeiden uit tot absolute topdeals, terwijl andere op het laatste moment volledig mislukten. Dit zijn enkele van de meest opvallende verhalen.

Deadline Day 2004: Wayne Rooney

De Engelsman maakte in 2004 de overstap van Everton naar Manchester United voor een bedrag van ongeveer 37 miljoen euro. Aanvankelijk had de club geen plannen om Rooney te contracteren, maar toen Newcastle United een bod uitbracht, kwam daar verandering in. Dat was voor trainer Sir Alex Ferguson het moment om contact op te nemen met Everton-trainer David Moyes om de deal rond te krijgen.

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De toen 18-jarige spits groeide in Manchester uit tot een van de beste spelers uit de clubgeschiedenis. Rooney werd vijf keer landskampioen en won in 2008 de Champions League met The Red Devils, door Chelsea na strafschoppen te verslaan. In totaal kwam hij tot 253 doelpunten in 559 wedstrijden voor de Engelse recordkampioen.

Deadline Day 2005: Sergio Ramos

Real Madrid lichtte de afkoopclausule van 27 miljoen euro voor de verdediger nadat Michael Owen op deadline day de overstap maakte naar Newcastle United. Ramos ontpopte zich in Madrid als absolute sterkhouder en speelde in totaal 16 jaar voor de club. Bij de Spaanse hoofdmacht won hij talloze prijzen, waaronder vijf landstitels en vier keer de Champions League. De transfervrije Spanjaard is momenteel op 40-jarige leeftijd nog op zoek naar een nieuwe club.

Deadline Day 2013: Mesut Özil

De middenvelder vertrok voor 50 miljoen euro van Real Madrid naar Arsenal, daarmee verbraken The Gunners hun eigen transferrecord. Door de toptransfer van Gareth Bale was de Duitser niet verzekerd van een basisplaats en koos hij zodoende voor speeltijd elders. In totaal speelde hij 254 wedstrijden voor Arsenal, waarin hij betrokken was bij 121 doelpunten. In zijn tijd bij Arsenal won Özil vier keer de FA Cup en twee keer de Community Shield.

Deadline Day-drama: deze deals sprongen af

Deadline Day 2015: David de Gea

Alle seinen stonden op groen voor zijn transfer van Manchester United naar Real Madrid. Het vereiste papierwerk zou echter niet op tijd bij de Spaanse voetbalbond zijn ingeleverd, waardoor de deal afketste. Real Madrid verklaarde dat de club pas twee minuten over twaalf alles officieel kon maken, omdat United om zeven minuten voor twaalf rond was met Keylor Navas. Een onmogelijke missie, aangezien de Spaanse transfermarkt die avond al om een voor twaalf sloot. De BBC en Sky Sports hadden gemeld dat United de benodigde papieren wel op tijd had verzonden. Hoe dan ook, het is een van de mooiste verhalen op Deadline Day.

Deadline Day 2017: Alexis Sánchez

De Chileen leek op de slotdag zijn transfer naar Manchester City af te ronden voor een bedrag van zo'n 70 miljoen euro. De aanvaller doorstond zijn medische keuring en het papierwerk was ook in orde. Niks leek een transfer van Sánchez naar The Citizens nog in de weg te staan. Arsenal besloot later die dag de stekker uit de deal te trekken, omdat hun beoogde vervanger Thomas Lemar niet naar Noord-Londen wilde verkassen. Een half jaar later had hij alsnog zijn transfer naar Manchester te pakken, alleen dan naar de club in het rood.

Van Rooney tot De Gea: Deadline Day heeft door de jaren heen voor onvergetelijke transferverhalen gezorgd. De grens tussen een toptransfer en een enorme teleurstelling blijkt soms flinterdun.

