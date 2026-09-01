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Ajax en PSV vissen achter het net: Azzedine Ounahi op weg naar andere club

1 september 2026, 19:33
Azzedine Ounahi
Foto: © Imago
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Photo of Demen Bulbul
Demen Bulbul | Redacteur
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De toekomst van Azzedine Ounahi ligt toch niet in Nederland. Diverse goed ingevoerde journalisten uit Frankrijk melden dinsdag dat de Marokkaanse middenvelder van Girona hard op weg is naar een andere club.

Ounahi werd de afgelopen weken volop in verband gebracht met een transfer naar de Eredivisie. Ajax leek lange tijd de beste papieren te hebben om aan de haal te gaan met de 26-jarige spelmaker, maar Girona-watcher Ivan Quirós meldde dinsdag dat de Amsterdammers afzien van zijn komst.

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Daardoor leek de weg naar PSV open te liggen voor Ounahi. Ook de Eindhovenaren lijken echter naast het net te vissen: transferjournalisten Hanif Ben Berkane en Santi Aouana van Foot Mercato melden nu dat Panathinaikos akkoord is met Girona over een transfer van de middenvelder naar Griekenland.

Hoeveel Panathinaikos gaat betalen voor Ounahi is op dit moment nog onduidelijk. De international van Marokko heeft bij Girona een transferclausule van 25 miljoen euro in zijn contract staan. Het lijkt echter reëel dat de Catalaanse club met een iets lager bedrag genoegen neemt.

Ounahi wordt bij Panathinaikos naar verluidt in één klap de best betaalde speler van de selectie. De Griekse grootmacht is voor de technicus geen onbekend terrein: hij speelde in het seizoen 2024/25 op huurbasis al eens 37 wedstrijden voor de club. Hij was toen goed voor 5 doelpunten en 7 assists.

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Azzedine Ounahi

Azzedine Ounahi
Girona
Team: Girona
Leeftijd: 26 jaar (19 apr. 2000)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Girona
24
5
2024/2025
Panathinaikos
25
5
2024/2025
Marseille
0
0
2023/2024
Marseille
21
2

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