Afschuwelijke beelden: Ajax-supporter zwaar mishandeld om gratis sjaal

De politie is dringend op zoek naar twee verdachten die betrokken waren bij een zware mishandeling van een Ajax-supporter na afloop van het thuisduel met Go Ahead Eagles. Het incident vond eerder dit jaar plaats in de buurt van de Johan Cruijff ArenA en draaide om een gestolen sjaal. In de jacht op de daders zijn inmiddels beelden van de confrontatie gedeeld in het televisieprogramma Opsporing Verzocht.

Na de wedstrijd tussen de Amsterdammers op 17 januari liep een groepje van drie thuissupporters rond acht uur 's avonds bij het stadion. Daar werd het drietal aangesproken door twee onbekende mannen. Een van hen had het gemunt op een gratis sjaal, die voorafgaand aan de aftrap door hoofdsponsor Ziggo was uitgedeeld aan de stadionbezoekers. De man griste het kledingstuk uit de handen van een fan en zette het op een lopen. Volgens de politie riep de dief daarbij: "Ik wil er zo een voor mijn kind, die is van mij."

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De drie gedupeerden lieten het er niet bij zitten en zetten de achtervolging in om hun eigendom terug te vorderen. Bij station Bijlmer ArenA leidde dit tot een nieuwe confrontatie. Wat begon als een worsteling, liep al snel volledig uit de hand. Op de vrijgegeven camerabeelden is te zien hoe een van de Ajax-fans op de grond belandt en vervolgens een harde trap tegen het hoofd krijgt van de tweede verdachte. Het slachtoffer raakte door de klap buiten bewustzijn en liep een zware hersenschudding en meerdere gebroken tanden op. De daders sloegen direct na de gewelddadige actie op de vlucht.