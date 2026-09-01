Marco van Basten begrijpt weinig van de keuze van Ajax om omstreeks twintig miljoen euro neer te leggen voor Marcos Leonardo. De oud-spits zet zijn vraagtekens bij de komst van de Braziliaanse aanvaller en maakt zich opnieuw zorgen over de koers van zijn oude club. "Als je ziet dat ze die Leonardo kopen voor 20 miljoen uit Saoedi-Arabië, dan denk ik: ja, dat is wel heel vreemd", zo stelde hij dinsdag in de Coen en Sander Show op radiozender JOE.
Hoewel de drievoudig winnaar van de Ballon d'Or zijn twijfels heeft bij het transferbeleid, hoopt hij vurig dat zijn oude club snel weer stabiele resultaten gaat boeken. "Ik ben alleen maar blij als het goed gaat met Ajax", aldus de oud-international. "Want ik vind het alleen maar leuk om te kijken als het goed gaat, als we winnen". Volgens Van Basten is de lol er anders snel vanaf: "En als je blij wordt, anders ga je er toch niet naar kijken, want ik krijg er kiespijn van."
Dat de sportieve situatie in de hoofdstad hem bezighoudt, stak hij niet onder stoelen of banken. Tijdens de radio-uitzending ter promotie van zijn Videoland-serie BASTA vertelde hij dat het hem zwaar valt om zijn voormalige werkgever te zien ploeteren. "Ik vind het verschrikkelijk dat het met Ajax slecht gaat", zo klonk het. Toch gunt hij de concurrentie ook het nodige succes in de competitie. "Ik vind het leuk dat Feyenoord goed gaat. Ik vind het leuk dat PSV het goed doet."
Ondanks de recente 0-4 overwinning van de Amsterdammers op Telstar, blijft het verval van de club een onderwerp. "Maar als ik dan naar Ajax moet kijken, dan doet dat zeer", vervolgde hij zijn betoog op de radio. Uiteindelijk draait het voor hem om het grotere plaatje van de sport. "Dus ik hoop dat we het gewoon in Nederland allemaal goed doen, en dat er gewonnen wordt en dat mensen plezier hebben aan allerlei soorten sport en dat vind ik eigenlijk het belangrijkste."
Tijdens het gesprek kwam ook de plek van de analist in de voetbalgeschiedenis ter sprake. Zelf rekent hij zich niet tot het allerhoogste rijtje grootheden. "De absolute top is Johan Cruijff, Messi, Maradona en Pelé. Ik zat een treetje lager, vergelijkbaar met Romário of Platini." Hij had zelf graag veel langer op het veld gestaan, maar werd door aanhoudend blessureleed gedwongen om vroegtijdig een punt achter zijn loopbaan te zetten. "Ik wilde door tot mijn 36e, maar op mijn 28e was het over", zo blikte hij terug.
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.