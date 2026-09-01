PSV bevestigt komst Ouaissa: 'Altijd al mijn droom geweest...'

PSV heeft de komst van officieel bevestigd. De 21-jarige vleugelaanvaller komt voor een bedrag van ongeveer negen miljoen euro over van N.E.C. en heeft in het Philips Stadion een contract voor vijf seizoenen ondertekend. Met deze verbintenis ligt de kersverse aanwinst tot medio 2031 vast in Eindhoven.

De buitenspeler doorstond gisteren met succes de medische keuring. Bij de regerend landskampioen gaat Ouaissa spelen met rugnummer 11. Hij neemt dit nummer over van Couhaib Driouech, die deze zomer de overstap maakte naar Celta de Vigo. Ook Roda JC, de club waar de aanvaller de jeugdopleiding doorliep, profiteert mee van de transfer. De Limburgers ontvangen dankzij een doorverkooppercentage en opleidingsvergoeding naar verwachting circa anderhalf miljoen euro.

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Voor de nieuweling betekent de overstap een droom die uitkomt, aangezien hij al sinds zijn jeugd een bijzondere band met de Eindhovense club heeft. "Het is altijd al mijn droom geweest om voor PSV uit te komen. Als jong ventje ging ik al met mijn PSV-sjaal om naar De Herdgang om trainingen te kijken en op de foto te gaan met spelers", vertelt hij. "Het voelt fantastisch om nu zelf dat iconische rood-witte shirt te mogen aantrekken. PSV is een topclub. De speelstijl spreekt me aan, de spelersgroep spreekt me aan, de staf spreekt me aan en zo kan ik wel even doorgaan. Ik ben enorm gedreven om zo veel mogelijk prijzen te gaan pakken hier in Eindhoven", aldus de jeugdinternational.

De vleugelspeler groeide in Nijmegen uit tot een vaste waarde en speelde in totaal 76 officiële wedstrijden voor N.E.C., waarin hij vijftien keer scoorde en negen assists leverde. Directeur Voetbalzaken Earnest Stewart is dan ook zeer te spreken over de nieuwste versterking. "Met Sami voegen we wederom een kwaliteitsspeler aan onze selectie toe. Hij heeft de afgelopen jaren laten zien over veel creativiteit, dreiging en rendement te beschikken. Daarnaast spreekt zijn mentaliteit ons aan", verklaart de beleidsbepaler. "We zien in hem een speler met veel potentie én de juiste instelling om de volgende stappen in zijn ontwikkeling te zetten. Sami heeft de ambitie om nog veel beter te worden en wij hebben er alle vertrouwen in dat PSV hem daarvoor de juiste omgeving biedt", besluit Stewart.