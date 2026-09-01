'Míchel Sánchez belt persoonlijk met nóg een nieuwe ‘nummer zes’ voor Ajax'

Ajax probeert op de valreep van de transfermarkt los te weken bij River Plate. Volgens transferjournalist Germán García Grova van TyC Sports en Bolavip zijn de onderhandelingen over de komst van de middenvelder momenteel in volle gang. Daarbij heeft hoofdtrainer Míchel Sánchez persoonlijk contact gezocht met de Uruguayaan om hem te overtuigen van een overstap naar Amsterdam.

De Amsterdammers hopen de controlerende middenvelder op huurbasis over te nemen, waarbij de club een optie tot koop wil bedingen. De Argentijnse grootmacht hanteert echter andere voorwaarden voor een vertrek. Volgens García Grova, die het nieuws exclusief naar buiten bracht, verlangt River Plate een definitieve verkoop of een huurconstructie met een verplichte koopoptie. Achter de schermen wordt momenteel hard gewerkt om de transfer nog voor het sluiten van de markt af te ronden.

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Het is opvallend dat de Amsterdammers nog een extra 'nummer zes' aan de selectie willen toevoegen, aangezien Sofyan Amrabat eerder deze transferperiode al werd aangetrokken voor diezelfde rol. Ook met de komst van Daley Blind werd er deze zomer al een ervaren speler gehaald die op die positie uit de voeten kan.

River Plate betaalde deze zomer nog zes miljoen euro om Arambarri over te nemen van Getafe, de Spaanse club die Ajax binnenkort treft in de UEFA Conference League. De 29-jarige controleur lijkt in Argentinië echter alweer op het tweede plan te zijn geraakt. In zijn eerste zeven wedstrijden voor River Plate stond hij slechts één keer aan de aftrap. In de afgelopen drie duels kwam hij bovendien maar één keer in actie, waarbij hij slechts twee minuten mocht invallen.

De situatie staat in schril contrast met zijn periode bij Getafe. Arambarri speelde sinds 2018 voor de Spaanse club en kwam in totaal 267 keer in actie. Vorig seizoen begon de twaalfvoudig international van Uruguay in liefst 37 van de 38 competitiewedstrijden. Hij kwam daarin zes keer tot scoren en gaf twee assists.

Of de clubleiding en River Plate in de komende uren daadwerkelijk tot een akkoord komen, zal moeten blijken. Duidelijk is in ieder geval dat Ajax op Deadline Day alles in het werk stelt om de Zuid-Amerikaan als extra optie aan het Amsterdamse middenveld toe te voegen. De tijd dringt voor de betrokken partijen nu de transferdeadline in rap tempo nadert.