Aan het avontuur van bij Al-Qadsiah komt voorlopig een einde. De 25-jarige linkervleugelverdediger heeft dinsdag zijn terugkeer naar Europa afgerond.

El Karouani koos deze zomer na een uitstekend seizoen bij FC Utrecht, waarin hij goed was voor achttien assists, transfervrij voor een lucratief avontuur in Saoedi-Arabië bij Al-Qadsiah. Die overstap is echter razendsnel uitgelopen op een sportieve teleurstelling.

In de Saudische competitie mogen clubs maximaal acht buitenlandse spelers ouder dan 23 jaar registreren. Omdat Al-Qadsiah liefst veertien niet-Saudische krachten in de selectie heeft, waaronder grote namen als Koen Casteels, Nacho Fernández en Tijjani Reijnders, was er voor El Karouani geen plek op de spelerslijst.

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El Karouani ontbrak tijdens de eerste drie competitieduels van het nieuwe seizoen in de wedstrijdselectie van Al-Qadsiah en heeft nu voor een vertrek gekozen, nog voordat hij überhaupt zijn debuut heeft kunnen maken. De verdediger keert terug naar Europa en gaat aan de slag bij Benfica, dat hem voor één seizoen huurt van Al-Qadsiah.

Bij Benfica zal El Karouani, die bij Al-Qadsiah nog een contract tot de zomer van 2029 heeft, de concurrentiestrijd op de linksbackpositie moeten aangaan met de Zweed Samuel Dahl en de Portugees José Neto.