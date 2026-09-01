Nordin Amrabat keert terug in Eredivisie en krijgt bizar salaris

keert na een afwezigheid van ruim vijftien jaar terug in de Eredivisie. De 39-jarige aanvaller gaat aan de slag bij FC Utrecht, zo maakt de club uit de Domstad dinsdagavond bekend via de officiële kanalen.

Amrabat trainde de afgelopen twee weken al mee met de spelersgroep van FC Utrecht. Aanvankelijk om zijn conditie op peil te houden, maar de voormalig Marokkaans international heeft de technische staf van hoofdtrainer Anthony Correia overtuigd van zijn meerwaarde.

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Opmerkelijk is dat Amrabat op amateurbasis aan de slag gaat bij FC Utrecht. Dat betekent dat hij geen salaris zal ontvangen van de huidige nummer zeventien van de Eredivisie.

“Ik ben trots dat ik deel uitmaak van FC Utrecht”, vertelt Amrabat op de clubsite van FC Utrecht. “Ik heb hier wel vaker gespeeld, maar nu voor de Bunnikside, met dit logo op je borst, dat is wel iets speciaals. Mijn broertje (Sofyan Amrabat, red.) heeft hier de hele jeugdopleiding doorlopen, dus we hebben een hele warme band met FC Utrecht. De familie is blij dat ze weer naar De Galgenwaard kunnen komen in het weekend. Dit is een mooie kers op de taart.”

Amrabat keert na ruim vijftien jaar terug in de Eredivisie. Hij beleefde zijn doorbraak in de Eredivisie bij VVV-Venlo en speelde van 2008 tot 2011 voor PSV. In januari 2011 verliet hij PSV voor een avontuur bij het Turkse Kayserispor. Daarna stond hij nog onder contract bij Galatasaray, Málaga, Watford, Leganés, Al-Nassr, AEK Athene, Hull City en Wydad AC. Bij die laatste club liep hij deze zomer uit zijn contract.