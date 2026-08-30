Peter Bosz heeft na de ruime overwinning van PSV op bezoek bij FC Utrecht (1-6) een lans gebroken voor collega-trainer Anthony Correia. Laatstgenoemde ligt na vier wedstrijden al onder immense druk bij FC Utrecht.

Correia maakte afgelopen zomer met hoge verwachtingen de overstap van Telstar naar FC Utrecht. De positie van de oefenmeester staat nu echter al ter discussie, na drie nederlagen en één gelijkspel in de eerste vier wedstrijden van het Eredivisie-seizoen.

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“Bij Utrecht zijn de sentimenten wat anders dan bij Telstar. Voel je al een beetje dat er haast geboden is?”, wilde ESPN-verslaggever Leo Oldenburger na afloop van het duel met PSV weten van Correia.

“Deze vraag is al vaker gesteld. Er is altijd een druk die je jezelf oplegt. Ik schaam me, maar morgen is er weer een dag”, antwoordde de trainer van FC Utrecht. Correia wees op het feit dat FC Utrecht de beginfase van het duel met PSV domineerde. Dat was ook de fase waarin de Domstedelingen op voorsprong kwamen, na zes minuten via Artem Stepanov. Daarna liep PSV echter over FC Utrecht heen.

“De realiteit is dat we het eerste stuk best onder controle hadden”, stelt Correia. “Dat hebben we vaker gedaan. Het gaat steeds vaker iets langer goed, maar het is nog verre van perfect. Morgen is er gewoon weer een dag en moeten we het weer beter doen.”

Bosz ving het gesprek tussen Correia en Oldenburger op in de persruimte van Stadion Galgenwaard, vertelt hij even later op een persconferentie. “Ik moest net even wachten bij de camera’s. Ik weet niet of het ESPN of de NOS was, maar daar hoorde ik aan mijn collega-trainer de vraag: voel je de druk al? We zijn vier wedstrijden onderweg! Dit is de idiote wereld waarin wij leven.”

“Het is toch belachelijk dat zo’n vraag na vier wedstrijden gesteld wordt?”, vervolgt Bosz. “Ik neem aan dat de club hier met vol verstand gezegd heeft: dit is onze trainer, met hem gaan we… En dan wordt na vier wedstrijden zo’n vraag gesteld… Die vragen zijn mij ook gesteld. Ook in mijn tweede jaar bij PSV, toen we het eerste jaar geweldig kampioen werden. Ik vind het echt lachwekkend. Dat meen ik echt!”