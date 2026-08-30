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'PSV bereikt akkoord over transfer van 9 miljoen euro'

30 augustus 2026, 11:17
NEC-speler Sami Ouaissa
Foto: © Imago
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
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PSV en N.E.C. hebben een akkoord bereikt over de transfer van Sami Ouaissa, zo melden verschillende media. De 21-jarige middenvelder wordt morgen (maandag) in Eindhoven verwacht voor de medische keuring.

Fabrizio Romano komt zondagochtend als eerste met zijn welbekende 'here we go!' op X. Volgens de Italiaan zijn PSV en N.E.C. akkoord over een transfersom van 9 miljoen euro voor Ouaissa. "De medische keuring is geboekt voor morgen", weet Romano. Ouaissa zou een vijfjarig contract, tot medio 2031, gaan ondertekenen in Eindhoven. De berichtgeving van de Italiaan is inmiddels bevestigd door Joost Blaauwhof (Voetbal International).

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Ouaissa staat sinds de winterstop van het seizoen 2023/24 onder contract bij N.E.C., dat hem voor zo'n 8 ton overnam van Roda JC maar het lopende seizoen nog wel op huurbasis liet afmaken in Kerkrade. Sinds hij definitief de overstap naar Nijmegen maakte, speelde Ouaissa 76 officiële duels voor N.E.C. Daarin was de geboren Limburger goed voor 15 doelpunten en 9 assists. Zijn contract bij N.E.C. liep nog door tot medio 2028.

PSV is met de komst van Ouaissa nog niet klaar op de zomerse transfermarkt. Clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad schrijft zondagochtend dat Earnest Stewart ook bezig is met de komst van Sam Lammers (FC Twente), Mikkel Bro Hansen (FK Bødø/Glimt) én Ayoni Santos (Sparta Rotterdam). Daar staat tegenover dat Joël van den Berg naar Celtic lijkt te vertrekken en Esmir Bajraktarevic ook een uitgaande transfer zou kunnen gaan maken.

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Sami Ouaissa

Sami Ouaissa
N.E.C.
Team: NEC
Leeftijd: 21 jaar (2 okt. 2004)
Positie: M, AM (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
NEC
1
0
2025/2026
NEC
0
0
2025/2026
NEC
32
6
2024/2025
NEC
34
7

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Eredivisie
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10
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PSV
3
5
7
3
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3
4
7
4
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4
2
7
5
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4
1
7

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