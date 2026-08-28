Ounahi krijgt groen licht van Girona en is onderweg naar Nederland

is op weg naar Nederland. De Marokkaanse middenvelder heeft van Girona officieel toestemming gekregen om naar Amsterdam af te reizen. Daar mag de technicus de onderhandelingen openen met Ajax, dat in hem een ideale versterking voor het middenveld ziet. Onder meer het Franse medium Foot Mercato bracht het nieuws over de naderende overstap vandaag naar buiten.

In de afgelopen dagen leek er even een felle strijd te ontstaan om de handtekening van de spelverdeler. Spaanse media, waaronder Mundo Deportivo, meldden dat ook PSV een officieel bod had uitgebracht op de international. Dat gerucht is inmiddels stevig naar het rijk der fabelen verwezen door Nederlandse clubwatchers. Hoewel hij wel op een shortlist stond, zijn de Eindhovenaren na het aantrekken van Kodai Sano en Sven Mijnans niet langer concreet in de markt. Daardoor hebben de Amsterdammers momenteel de beste papieren.

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Dat de speler überhaupt mag vertrekken uit Catalonië, heeft alles te maken met de sportieve teloorgang van zijn huidige club. Girona degradeerde afgelopen seizoen uit La Liga en komt momenteel uit in de Segunda División. Ondanks de degradatie kende de middenvelder persoonlijk een prima seizoen. In 24 competitiewedstrijden was hij goed voor vijf doelpunten en twee assists. Een eventuele komst naar de Amsterdammers zou bovendien een hernieuwde samenwerking met Míchel Sánchez betekenen.

Niet alleen in het Spaanse clubvoetbal, maar ook op het mondiale podium liet de creatieveling zich recent nadrukkelijk gelden. Tijdens het WK voetbal van eerder deze zomer was de speler een onmisbare schakel voor het nationale elftal van Marokko. De Noord-Afrikanen reikten mede dankzij twee treffers van de middenvelder in de achtste finale tegen Canada tot de kwartfinales. Daarin bleek Frankrijk begin juli uiteindelijk met 2-0 te sterk. De komende dagen moet blijken of de WK-ganger daadwerkelijk tot een definitief akkoord komt in de Nederlandse hoofdstad.