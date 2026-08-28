Live voetbal 3

Ounahi krijgt groen licht van Girona en is onderweg naar Nederland

28 augustus 2026, 18:00
Azzedine Ounahi
Foto: © Imago
4 reacties
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Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
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Azzedine Ounahi is op weg naar Nederland. De Marokkaanse middenvelder heeft van Girona officieel toestemming gekregen om naar Amsterdam af te reizen. Daar mag de technicus de onderhandelingen openen met Ajax, dat in hem een ideale versterking voor het middenveld ziet. Onder meer het Franse medium Foot Mercato bracht het nieuws over de naderende overstap vandaag naar buiten.

In de afgelopen dagen leek er even een felle strijd te ontstaan om de handtekening van de spelverdeler. Spaanse media, waaronder Mundo Deportivo, meldden dat ook PSV een officieel bod had uitgebracht op de international. Dat gerucht is inmiddels stevig naar het rijk der fabelen verwezen door Nederlandse clubwatchers. Hoewel hij wel op een shortlist stond, zijn de Eindhovenaren na het aantrekken van Kodai Sano en Sven Mijnans niet langer concreet in de markt. Daardoor hebben de Amsterdammers momenteel de beste papieren.

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Dat de speler überhaupt mag vertrekken uit Catalonië, heeft alles te maken met de sportieve teloorgang van zijn huidige club. Girona degradeerde afgelopen seizoen uit La Liga en komt momenteel uit in de Segunda División. Ondanks de degradatie kende de middenvelder persoonlijk een prima seizoen. In 24 competitiewedstrijden was hij goed voor vijf doelpunten en twee assists. Een eventuele komst naar de Amsterdammers zou bovendien een hernieuwde samenwerking met Míchel Sánchez betekenen.

Niet alleen in het Spaanse clubvoetbal, maar ook op het mondiale podium liet de creatieveling zich recent nadrukkelijk gelden. Tijdens het WK voetbal van eerder deze zomer was de speler een onmisbare schakel voor het nationale elftal van Marokko. De Noord-Afrikanen reikten mede dankzij twee treffers van de middenvelder in de achtste finale tegen Canada tot de kwartfinales. Daarin bleek Frankrijk begin juli uiteindelijk met 2-0 te sterk. De komende dagen moet blijken of de WK-ganger daadwerkelijk tot een definitief akkoord komt in de Nederlandse hoofdstad.

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Wij zoeken een nr 6, dat ziet toch iedereen die een beetje voetbalverstand heeft.

dilima1966
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dilima1966
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Ik ben benieuwd of ajax er uit gaat komen met Azzedine Ounahi voor een contract hij zou wel een aanwinst zijn

0laf
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Nog een degradant. Gaat lekker daar.

Jopie14
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Jopie14
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Nou Jordi, breek maar wat van dat Godts-geld aan.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
785 Reacties
776 Dagen lid
1.834 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Wij zoeken een nr 6, dat ziet toch iedereen die een beetje voetbalverstand heeft.

dilima1966
4.068 Reacties
1.173 Dagen lid
19.051 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik ben benieuwd of ajax er uit gaat komen met Azzedine Ounahi voor een contract hij zou wel een aanwinst zijn

0laf
1.395 Reacties
1.432 Dagen lid
6.009 Likes
0laf
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Nog een degradant. Gaat lekker daar.

Jopie14
536 Reacties
206 Dagen lid
607 Likes
Jopie14
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Nou Jordi, breek maar wat van dat Godts-geld aan.

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Azzedine Ounahi

Azzedine Ounahi
Girona
Team: Girona
Leeftijd: 26 jaar (19 apr. 2000)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Girona
24
5
2024/2025
Panathinaikos
25
5
2024/2025
Marseille
0
0
2023/2024
Marseille
21
2

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