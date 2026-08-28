Feyenoord-verdediger op weg naar uitgang: SK Brann brengt bod uit

Feyenoord-verdediger kan opnieuw aan de slag in Noorwegen. Volgens FR12 heeft SK Brann zich gemeld bij de Rotterdammers met een aanbieding voor de 24-jarige verdediger. Het is nog niet bekend hoe hoog het bod precies is.

De verdediger lijkt niet voor te komen in de plannen van Giovanni van Bronckhorst. Kasanwirjo beschikt in De Kuip weliswaar nog over een doorlopend contract tot medio 2027, maar de club is bereid mee te werken aan een definitief vertrek. Sinds zijn komst in de winter van 2023 kwam de mandekker slechts negen keer in actie voor de Rotterdamse hoofdmacht. Feyenoord verlangt naar verluidt een transfersom van enkele tonnen voor de overbodig geraakte speler.

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Een overstap naar SK Brann zou voor de voormalig speler van FC Groningen een terugkeer betekenen in de Eliteserien. Vorig jaar kwam de verdediger immers al een half seizoen op huurbasis uit voor Molde FK. In dienst van die club speelde de Nederlander zeven competitiewedstrijden en gaf hij één assist, waarna de Noren besloten de koopoptie niet te lichten. Na zijn terugkeer in Nederland werd Kasanwirjo eerder dit jaar direct opnieuw verhuurd, ditmaal aan Fortuna Sittard. Onder leiding van trainer Danny Buijs groeide hij in Limburg uit tot een vaste waarde en speelde hij zestien duels in de Eredivisie.

Mocht het tot een akkoord komen, dan stapt Kasanwirjo in bij een elftal dat zich donderdagavond verzekerde van deelname aan de competitiefase van de Conference League. SK Brann rekende in een tweeluik af met het Griekse PAOK. Naast de Noorse belangstelling werd de verdediger deze maand ook in verband gebracht met Willem II en HNK Hajduk Split, waarbij de Kroaten ook een bod hadden ingediend. Het is nu aan Feyenoord en technisch directeur Devy Rigaux om de knoop door te hakken of het voorstel uit Scandinavië voldoende is om de speler van de hand te doen.