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PSV legt officieel bod van 8 miljoen euro op tafel bij NEC

28 augustus 2026, 18:15
PSV-trainer Peter Bosz
Foto: © Imago
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Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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PSV is in verregaande onderhandeling met NEC over de komst van aanvaller Sami Ouaissa. Dat meldt De Telegraaf vrijdagavond. Er ligt inmiddels een officieel bod van de Eindhovenaren op tafel in De Goffert.

PSV werd deze transferperiode al eerder in verband gebracht met Ouaissa, net als Feyenoord. Tot vrijdagavond bleef het echter bij alleen belangstelling. Volgens De Telegraaf heeft PSV inmiddels daadwerkelijk een miljoenenbod uitgebracht op de aanvaller en zijn de clubs met elkaar in gesprek. 'Er zit schot in de zaak', klinkt het in de ochtendkrant.

NEC wil tien miljoen

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Technisch directeur Earnest Stewart heeft namens PSV een officieel bod van acht miljoen euro uitgebracht op Ouaissa. Dat bedrag komt in de buurt van de vraagprijs van NEC. Volgens journalist Jeroen Kapteijns wil de Nijmeegse club een totaalbedrag van tien miljoen euro ontvangen voor de rechtsbuiten.

PSV wil met de komst van Ouaissa, vlak voor het sluiten van de transfermarkt, de aanval versterken. Met Couhaib Driouech is recent al een buitenspeler vertrokken en het is niet uitgesloten dat ook de Bosnische vleugelaanvaller Esmir Bajraktarevic het Philips Stadion nog verlaat.

Eerder deze transferwindow sloot PSV ook al een deal met NEC. Toen plukten de Eindhovenaren de Japanse middenvelder Kodai Sano weg uit Nijmegen. Voor hem werd een bedrag van ongeveer vijftien miljoen euro betaald.

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Sami Ouaissa

Sami Ouaissa
N.E.C.
Team: NEC
Leeftijd: 21 jaar (2 okt. 2004)
Positie: M, AM (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
NEC
1
0
2025/2026
NEC
0
0
2025/2026
NEC
32
6
2024/2025
NEC
34
7

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