Feyenoord bevestigt contractontbinding van geflopte miljoenenaankoop

Feyenoord en Luka Ivanušec hebben per direct afscheid van elkaar genomen. De Rotterdamse club maakte dinsdagmiddag officieel bekend dat het contract van de Kroatische aanvaller in onderling overleg is ontbonden. De verbintenis van de buitenspeler liep in De Kuip oorspronkelijk nog door tot medio 2028. Door zijn transfervrije status krijgt de Kroaat de vrijheid om direct op zoek te gaan naar een nieuwe werkgever, waar Dinamo Zagreb de beste papieren heeft.

Een vertrek van de speler hing al langer in de lucht. Na zijn komst in de zomer van 2023 slaagde hij er niet in om een vaste basisplaats te veroveren in Rotterdam. Na een huurperiode bij het Griekse PAOK Thessaloniki keerde hij onlangs terug, maar onder de nieuwe hoofdtrainer Giovanni van Bronckhorst kwam hij niet meer in de plannen voor. Tijdens de eerste competitiewedstrijden van het huidige seizoen zat de aanvaller dan ook niet bij de wedstrijdselectie.

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Omdat zijn contract nu is verscheurd, kan de 27-jarige speler ondanks het sluiten van de internationale transfermarkt direct de overstap maken naar een andere club. Volgens Kroatische media staat hij op het punt om terug te keren naar Dinamo Zagreb. De buitenspeler zou afgelopen maandag al een medische keuring hebben ondergaan in zijn thuisland. Er ligt naar verluidt een contract voor drie seizoenen klaar, met een optie voor nog een extra jaar.

Daarmee komt er na drie jaar een definitief einde aan zijn periode bij Feyenoord. De stadionclub nam hem destijds voor een bedrag rond de acht miljoen euro over van diezelfde club uit Zagreb. In totaal kwam hij tot 55 officiële optredens in het rood-wit, waarin hij goed was voor vier doelpunten en zeven assists. In zijn eerste jaar won hij de KNVB Beker, waarna later ook de Johan Cruijff Schaal volgde. Vorig seizoen kwam hij op huurbasis tot 39 officiële duels voor PAOK, maar de Grieken besloten een koopoptie niet te lichten vanwege een beperkt rendement.

Het vertrek van de miljoenenaankoop past in de grote schoonmaak die technisch directeur Dévy Rigaux deze zomer heeft gehouden. De selectie bestond aanvankelijk uit meer dan veertig contractspelers, maar is inmiddels teruggebracht naar ongeveer 32 namen. Door de contractontbinding van Ivanušec hoop Feyenoord ruimte te maken voor de komst van een nieuwe vleugelaanvaller.