Ajax staakt strijd om Azzedine Ounahi: weg naar PSV lijkt open te liggen

Ajax heeft zich definitief teruggetrokken uit de strijd om de handtekening van , zo meldt Girona-watcher Ivan Quirós. De club had eerder een persoonlijk akkoord bereikt met de Marokkaanse middenvelder, maar heeft de stekker uit de onderhandelingen getrokken. Hierdoor ligt de weg voor PSV open om de spelmaker alsnog naar de Eredivisie te halen.

De 26-jarige international was onlangs al afgereisd naar Amsterdam voor gesprekken met de clubleiding van Ajax. De hoofdstedelingen besloten echter af te haken vanwege de financiële eisen van Girona FC en geven momenteel de prioriteit aan het aantrekken van andere spelers. Die beslissing is een opsteker voor PSV, dat ook al een officieel bod heeft neergelegd in Spanje. Technisch directeur Earnest Stewart is in intensieve onderhandeling en probeert een deal te sluiten die onder de vastgestelde afkoopsom van 25 miljoen euro ligt.

Artikel gaat verder onder video

De Eindhovenaren ondervinden echter forse concurrentie vanuit Griekenland. Panathinaikos heeft de druk opgevoerd en een bod van circa vijftien miljoen euro uitgebracht op de ex-speler van Olympique Marseille. Om hem te overtuigen, heeft de club uit Athene een uiterst lucratief contract voorgeschoteld. Bij een akkoord zou Ounahi de bestbetaalde speler van de Griekse competitie worden. De middenvelder speelde eerder al op huurbasis voor Panathinaikos en liet daar een sterke indruk achter.

Ondanks de aanbiedingen heeft Girona op dit moment nog met geen enkele club een definitief akkoord bereikt. De Spaanse degradant heeft de speler toestemming gegeven om te vertrekken, maar hoopt in de laatste dagen van de transferperiode nog altijd op een optimaal voorstel. De vraagprijs voor de Marokkaan ligt momenteel rond de twintig miljoen euro.