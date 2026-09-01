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Pierre van Hooijdonk stopt per direct als NOS-analist

1 september 2026, 11:15   Bijgewerkt: 11:21
Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart
Foto: © Imago/realtimes
1 reactie
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Pierre van Hooijdonk (56) stopt per direct als vaste analist bij de NOS, zo maakt de omroep dinsdagochtend bekend. De oud-international was de afgelopen jaren veelvuldig te zien bij de NOS, onder meer bij wedstrijden van het Nederlands elftal.

Van Hooijdonk was sinds 2015 een vast gezicht in NOS Studio Voetbal op de zondagavond. De talkshow sneuvelde echter na 24 jaar, als gevolg van de bezuinigingen bij de publieke omroep. In mei van dit jaar was de laatste uitzending.

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Daarnaast schoof Van Hooijdonk steevast aan als analist bij de wedstrijden van het Nederlands elftal, waarvoor de NOS nog altijd alle uitzendrechten heeft. Met ingang van komende interlandperiode, die op 24 september van start gaat met een thuiswedstrijd tegen Duitsland in het kader van de Nations League, zal Rafael van der Vaart per wedstrijd gezelschap krijgen van een andere analist, schrijft de NOS.

Van Hooijdonk laat weten dat hij 'altijd met veel plezier' voor de NOS heeft gewerkt, maar dat hij voelt 'dat het tijd is voor een nieuwe richting'. "Ik ben met leuke andere dingen bezig", aldus Van Hooijdonk. Hoofdredacteur sport Xander van der Wulp van de NOS bedankt Van Hooijdonk voor zijn 'prettig en scherpe manier' van analyseren. "Pierre was kritisch als het nodig was, of mensen in de voetballerij dat nou leuk vonden of niet", aldus Van der Wulp.

Van Hooijdonk zorgde voor ophef met uitspraken over Steijn

De bijdragen van Van Hooijdonk bij de NOS leverden af en toe de nodige controverses op. Zo zei Pi-Air in 2023 dat toenmalig Ajax-trainer Maurice Steijn in zijn tijd bij NAC Breda betrokken was geweest bij 'duistere dealtjes'. De trainer was daar absoluut niet van gediend en dreigde zelfs een kort geding aan te spannen, dat echter van tafel verdween toen Van Hooijdonk zijn uitspraken rectificeerde en zijn excuses aanbood. Door de zaak liet de NOS Van Hooijdonk destijds twee afleveringen van Studio Voetbal overslaan.

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Evera003
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Evera003
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Evera003
3 Reacties
1.144 Dagen lid
2 Likes
Evera003
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Gelukkig, eindelijk verlost van die opruier.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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