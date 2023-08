Van Hooijdonk rectificeert opmerking over Steijn: 'Ik heb geen bewijs en had die opmerking daarom niet moeten maken'

Pierre van Hooijdonk is met een rectificatie gekomen na zijn uitspraken over Maurice Steijn. De commissaris van NAC Breda betichtte Steijn zondagavond in Studio Voetbal van betrokkenheid bij 'duistere dealtjes' toen Steijn nog trainer was in Breda.

"Afgelopen zondag heb ik tijdens de uitzending van NOS Studio Voetbal gezegd dat Maurice Steijn betrokken zou zijn geweest bij duistere dealtjes met makelaars. Deze opmerking heb ik in the heat of the moment gemaakt, in een discussie met tafelgasten", stelt Van Hooijdonk. Volgens de voormalig Oranje-international heeft hij 'geen bewijs' voor zijn uitspraken over de huidige Ajax-trainer en had hij die 'daarom niet moeten maken'. "Ik neem hierbij terug wat ik over Maurice heb gezegd en ik bied hem mijn excuses aan. Wanneer het stof is gedaald, neem ik contact op met Maurice om wat tussen ons speelt, uit te praten."

Na de uitspraken sommeerde een advocaat van Steijn de oud-spits om zijn uitspraken te rectificeren. De deadline was woensdagmiddag 12.00 uur, maar die deadline liet Van Hooijdonk verlopen. Woensdag werd bekend dat Steijn een kort geding wilde aanspannen . Of de oefenmeester van Ajax dat nog steeds van plan is, is nog niet bekend. Mocht Steijn de rectificatie als halfslachtig ervaren, dan kan hij er nog steeds voor kiezen om naar de rechter te stappen. Steijn en diens advocaat eisen naar verluidt ook dat Van Hooijdonk zich bij zijn eerste opwachting in Studio Voetbal verontschuldigt voor zijn opmerking. De NOS maakte woensdag, kort voordat de rectificatie online verscheen, echter bekend dat Van Hooijdonk voorlopig niet te zien is in dat programma.

