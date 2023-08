De Telegraaf: Maurice Steijn spant kortgeding aan tegen Pierre van Hooijdonk

Maurice Steijn spant een kortgeding aan tegen Pierre van Hooijdonk. De trainer van Ajax had de analist van de NOS tot woensdagmiddag 12.00 uur de tijd gegeven om recente uitspraken in Studio Voetbal te rectificeren. Daar heeft Van Hooijdonk geen gehoor aan gegeven, weet De Telegraaf.

De relatie tussen Steijn en Van Hooijdonk is al jaren erg slecht. Afgelopen zondag werd er een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de veelbesproken soap. Van Hooijdonk vertelde bij Studio Voetbal dat Steijn zich tijdens zijn tijd bij NAC Breda bezig hield met 'duistere deals over spelers met bevriende makelaars'. Steijn reageerde daarop via een brief van zijn advocaat Jan Kabalt. De trainer eiste dat Van Hooijdonk zijn woorden terug zou nemen.

Nu heeft Steijn besloten om dus een kortgeding aan te spannen. "Van de zijde van Van Hooijdonk heeft om uitstel gevraagd, maar dat verlenen we niet. We gaan door op de ingeslagen weg, dus een kortgeding aanvragen", aldus advocaat Kabalt tegenover De Telegraaf. Hij sluit ook niet uit dat er nog een aangifte vanwege laster en smaad gaat komen. Steijn en Kabalt zijn ook niet te spreken over de passieve houding van de NOS in deze kwestie.

Gezien de ontwikkelingen vroeg De Telegraaf ook om een reactie vanuit Van Hooijdonk. De krant laat echter weten dat berichten via WhatsApp en telefoontjes onbeantwoord zijn gebleven. Het gedrag van Van Hooijdonk werd wel uitgebreid besproken door onder meer Johan Derksen, Wilfred Genee en Andy van der Meijde. Zij waren allemaal niet te spreken over de houding van de oud-speler van onder meer NAC Breda, Feyenoord en het Nederlands elftal.