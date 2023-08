NOS: Pierre van Hooijdonk schuift voorlopig niet meer aan bij Studio Voetbal na uitspraken over Maurice Steijn

Pierre van Hooijdonk heeft voorlopig zijn laatste opwachting als tafelgast bij Studio Voetbal gemaakt. Dat maakt de NOS zojuist bekend. De voormalig voetballer van onder meer NAC Breda en Feyenoord baarde tijdens de uitzending van afgelopen zondag opzien met zijn uitspraken over Ajax-trainer Maurice Steijn. Het is nog niet bekend of Van Hooijdonk in de toekomst überhaupt nog te zien zal zijn in Studio Voetbal.

Dat Van Hooijdonk en Steijn niet door één deur kunnen, is al langer bekend. Maar afgelopen zondag gooide Van Hooijdonk tijdens de uitzending van Studio Voetbal nog wat extra olie op het vuur. De analist, die ook regelmatig op ESPN te zien is, betichtte Steijn van ‘betrokkenheid bij duistere dealtjes met bevriende zaakwaarnemers’ tijdens diens periode als hoofdtrainer van NAC Breda. De huidige oefenmeester van Ajax eiste dat Van Hooijdonk zijn uitspraken zou rectificeren op de site van de NOS. Bovendien wil Steijn dat Van Hooijdonk zich bij zijn eerstvolgende opwachting in Studio Voetbal verontschuldigt.

Artikel gaat verder onder video

Maar de voormalig Oranje-international is voorlopig dus niet te zien in dat programma. Dat meldt de NOS woensdagmiddag. “Afgelopen zondag heeft Pierre van Hooijdonk in het programma stevige uitspraken gedaan over Maurice Steijn. De uitspraken werden ondanks herhaaldelijk doorvragen door de presentator in de uitzending niet onderbouwd door Van Hooijdonk. De beschuldigingen hebben ook na de uitzending tot de nodige discussies geleid. Woensdagmiddag heeft Van Hooijdonk openlijk excuses aangekondigd. De inhoud daarvan is bij de NOS nog niet bekend”, leest het.

Van Hooijdonk leek in eerste instantie helemaal niet van plan zijn uitspraken te rectificeren en zich te verontschuldigen richting Steijn. De deadline daarvoor verliep woensdagmiddag om 12.00 uur. De Telegraaf wist kort daarna te melden dat Steijn en zijn advocaat een kort geding zouden aanspannen tegen Van Hooijdonk. Niet lang daarna kwam naar buiten dat Van Hooijdonk tóch van plan is zijn uitspraken te rectificeren. Wanneer én hoe hij dat gaat doen, is nog niet bekend. Volgens De Telegraaf zou Van Hooijdonk woensdag al met een rectificatie en excuses kunnen komen.

De NOS stelt in ieder geval dat er in Studio Voetbal geen ruimte is voor ‘beschuldigingen zonder steekhoudend bewijs’. “Uitgangspunt van de NOS is dat uitlatingen langs de lat van zorgvuldigheid en betrouwbaarheid gelegd moeten kunnen worden. Daar ontbrak het aan. Na evaluatie van de uitzending is gezamenlijk de conclusie getrokken dat Van Hooijdonk voorlopig niet aanschuift als tafelgast bij het sportprogramma.”

YouTube: Derksen en Genee pakken Van Hooijdonk aan: 'Het meest pijnlijke was...'