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Feyenoord heeft beet: oude bekende per direct terug in De Kuip

2 september 2026, 20:08   Bijgewerkt: 20:14
Reiss Nelson in het shirt van Brentford, met op de achtergrond De Kuip, het stadion van Feyenoord
Foto: © Imago / Realtimes
2 reacties
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
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Feyenoord heeft de terugkeer van Reiss Nelson aangekondigd via de officiële kanalen. De 26-jarige aanvaller wordt transfervrij ingelijfd, nadat nadat zijn doorlopende contract bij Arsenal vorige week was ontbonden. Nelson tekent een contract voor één seizoen, en gaat spelen met rugnummer 17.

Nelson is geen onbekende in De Kuip. De voormalige jeugdinternational van Engeland werd in het seizoen 2021/22 door Feyenoord al gehuurd van Arsenal, de club waar hij de jeugdopleiding doorliep. In zijn ene jaar in Rotterdam-Zuid kwam de Engelsman in alle competities tot 32 officiële optredens, waarin hij goed was voor vier doelpunten en zeven assists. Nelson was onder meer basisspeler in de finale van de Conference League, waarin AS Roma nipt te sterk was.

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Feyenoord is niet de enige club die Nelson de afgelopen jaren huurde. Arsenal stalde het jeugdproduct ook bij Hoffenheim, Fulham en - afgelopen seizoen - Brentford. Namens die laatste club kwam de aanvaller vorig seizoen 14 keer in actie, waarin hij eenmaal trefzeker was en twee assists afleverde. Na zijn verhuur keerde Nelson terug bij Arsenal, maar daar kwam hij niet meer voor in de sportieve plannen. The Gunners besloten zijn contract dan ook te ontbinden, waarmee ook gelijk de laatste speler vertrok die nog onder Arsène Wenger voor de club had gespeeld.

'Kan niet wachten om dit shirt weer te mogen aantrekken'

"Het is ontzettend fijn om hier weer terug te zijn", zegt Nelson in een eerste reactie op zijn terugkeer. "Ik heb bij Feyenoord een prachtig jaar gehad en me altijd thuis gevoeld. Het voelt daarom goed om weer op 1908 te zijn. Ik ben Feyenoord altijd blijven volgen en het deed me goed om te zien welke stappen de club maakte. Dat we volgende week aan een nieuw Champions League-seizoen beginnen, is daar een mooi voorbeeld van. Ik ga er alles aan doen om zo snel mogelijk van waarde te zijn voor het team en kan niet wachten om dit shirt weer te mogen aantrekken", aldus Nelson.

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Celta de Grifo
103 Reacties
938 Dagen lid
106 Likes
Celta de Grifo
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Fingers crossed dat ie fit is / snel raakt en dat niveau weer op de mat kan leggen. Dit biedt iig weer mogelijkheden op de flanken.

TSS
7 Reacties
18 Dagen lid
3 Likes
TSS
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Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Celta de Grifo
103 Reacties
938 Dagen lid
106 Likes
Celta de Grifo
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  • 0
    + 1
avatar

Fingers crossed dat ie fit is / snel raakt en dat niveau weer op de mat kan leggen. Dit biedt iig weer mogelijkheden op de flanken.

TSS
7 Reacties
18 Dagen lid
3 Likes
TSS
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  • 0
    + 1
avatar

Oké dan. Niet slecht 😏

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Reiss Nelson

Reiss Nelson
Leeftijd: 26 jaar (10 dec. 1999)
Positie: AM (L, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Arsenal
-
-
2025/2026
Arsenal
0
0
2024/2025
Arsenal
1
0
2023/2024
Arsenal
0
0

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
AZ
4
10
12
2
PSV
4
10
10
3
Feyenoord
4
4
8
4
Ajax
3
6
7
5
GAE
4
2
7

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