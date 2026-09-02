FC Twente heeft in de laatste uren voor het verstrijken van de deadline nog een nieuwe rechtsback gepresenteerd. De Tukkers nemen de Pool (20) per direct over van Slask Wroclaw.

Rosiak heeft de jeugdopleiding van Arsenal doorlopen, maar een debuut in het eerste elftal zat er niet in voor de jonge verdediger. Sinds de zomer van 2025 was hij in zijn vaderland actief voor Slask, op dat moment nog actief op het tweede niveau. Afgelopen seizoen, waarin de club promotie afdwong, kwam de rechtsback tot 30 officiële optredens, waarin hij viermaal trefzeker was en twee assists achter zijn naam kreeg.

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Twente neemt Rosiak per direct over van Slask. Hij tekent in de Grolsch Veste een contract tot medio 2030, met daarbij een optie voor nóg een seizoen. Technisch directeur Erik ten Hag toont zich in een eerste reactie verheugd met de late komst van de back. "Het is mooi dat we er op de laatste dag van het sluiten van de transfermarkt alsnog in zijn geslaagd om Michal naar FC Twente te halen. We volgden Michal al een tijd en hoopten hem eerder deze zomer al aan te trekken."

"Michal is een rechtsback die opbouwend en aanvallend sterk is", schetst Ten Hag de kwaliteiten van Rosiak. "Hij heeft een uitstekende traptechniek en is technisch erg vaardig. Michal is opgegroeid in Engeland en heeft de hele jeugdopleiding van Arsenal doorlopen. Vorig seizoen heeft hij als jonge speler in Polen bijgedragen aan de promotie van Slask Wroclaw."

"Ik ben heel blij om hier nu te zijn en ik kijk er erg naar uit om straks kennis te maken met mijn nieuwe teamgenoten en de club verder te leren kenen", laat Rosiak zelf weten. "Krzysztof Kurowski ken ik goed en hij heeft al veel mooie dingen verteld over FC Twente. Het is natuurlijk een club met een rijke historie en mooie ambities, hier wilde ik graag zijn om als voetballer een nieuwe stap te zetten en verder te groeien. Op de wedstrijden in Europa verheug ik mij ook, dat zullen mooie ervaringen worden."