Erik ten Hag heeft tevergeefs een poging gewaagd om naar FC Twente te halen. Dat onthult transferjournalist Mounir Boualin in de liveshow van FC Afkicken en het Algemeen Dagblad op Deadline Day.

Van de Beek kende de beste jaren van zijn loopbaan als speler van Ajax. De inmiddels 29-jarige middenvelder maakte deel uit van het elftal dat in het seizoen 2018/19 akelig dicht bij een plek in de finale van de Champions League kwam. De samenwerking tussen Ten Hag en Van de Beek kwam ten einde in de zomer van 2020, toen Manchester United de aanvallende middenvelder voor bijna 40 miljoen euro naar de Premier League haalde.

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Twee jaar later kwam het op Old Trafford tot een hereniging, toen Ten Hag werd aangesteld als nieuwe hoofdtrainer van The Red Devils. Van de Beek had er op dat moment al twee voornamelijk teleurstellende seizoenen opzitten en was al een halfjaar verhuurd aan Everton, waar hij ook geen potten wist te breken. Ten Hag kreeg hem ook niet opnieuw aan de praat. United verhuurde de middenvelder later nog aan Eintracht Frankfurt, waarna hij uiteindelijk in de zomer van 2024 voor slechts een half miljoen euro werd verkocht aan Girona. Met die club degradeerde Van de Beek afgelopen seizoen. uit LaLiga.

Mr. Ajax Sjaak Swart onthulde woensdagavond tegenover VoetbalPrimeur dat Van de Beek deze zomer terug had kunnen keren bij Ajax, maar dat Jordi Cruijff daarvan af zag. "Hij wilde wel", aldus het clubicoon. De uitlatingen van Swart komen even later ter sprake bij in de liveshow van FC Afkicken en het AD. Boualin onthult vervolgens dat FC Twente wél voor Van de Beek in de markt is geweest: "Ja, Erik ten Hag heeft een tijd geleden een poging gewaagd. Maar Van de Beek raakte er niet van onder de indruk. Wanneer dat was? Ik denk een week of drie, vier geleden. Van de Beek was niet onder de indruk van Twente. Ik denk dat er een indicatie is gevallen van wat hij kon verdienen, ik denk dat dat het was", aldus de transferjournalist.