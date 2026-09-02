Erik ten Hag heeft volgens René Wagelaar niet de waarheid gesproken over de transfersom rondom . Dat zegt de oud-zaakwaarnemer woensdagavond in het televisieprogramma De Voetbalkantine van ESPN.

Lammers rondde woensdag officieel zijn transfer van FC Twente naar PSV af. "We zijn blij hoe we dat gedaan hebben”, vertelde Ten Hag, technisch directeur van FC Twente, eerder op de dag tegen ESPN.

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“We zijn consequent geweest en hebben heel goede duidelijkheid gegeven, zodat iedereen weet waar die aan toe is. Dan kan iedereen ook zijn keuzes maken. We hebben twee hele goede spitsen”, refereerde Ten Hag aan Wout Weghorst en Lucas Vennegoor of Hesselink.

Wagelaar betwist echter dat FC Twente ‘duidelijk’ is geweest tegen Lammers. “Hij zat op een dood spoor. Hij had in mei aangegeven dat hij niet ging verlengen. Toen hij wist dat Weghorst kwam, heeft hij gedacht: ik ga weg hier. Maar toen heeft Twente het natuurlijk niet chic gespeeld”, zegt de oud-zaakwaarnemer en Twente-watcher woensdagavond.

“Die hadden moeten zeggen: we gaan jou in de zomer verkopen. Je gaat alles spelen vanaf minuut één. Weghorst komt later en wordt dan de nummer één, maar we gaan jou via de voordeur netjes verkopen. Dat is voor alle partijen het beste”, vervolgt Wagelaar. “Maar ze hebben met hem natuurlijk wel gesold. Dat is niet goed gegaan.”

Presentator Wouter Bouwman wijst op de uitspraken die Ten Hag eerder op de dag deed. “Erik ten Hag zei zojuist: we zijn heel duidelijk geweest. Dit is het meest nette wat we konden doen.”

“Ik heb andere verhalen gehoord van mensen dichtbij”, reageert Wagelaar. “Het was niet zo duidelijk. Hij heeft aangegeven: ik ga niet verlengen. Twente wilde hem graag verkopen, want Weghorst kwam en daar zou hij het nooit van kunnen winnen.”