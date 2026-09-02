Bom barst: Cody Gakpo is woest op Liverpool

is boos over de gang van zaken bij Liverpool, zo schrijft het Algemeen Dagblad woensdag. De Oranje-international zag op het laatste moment een transfer naar Manchester City afketsen.

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Gakpo leek in de laatste week van de zomerse transferperiode hard op weg naar Manchester City. De 27-jarige linkervleugelaanvaller had zijn zinnen gezet op een vertrek naar the Citizens, die naar verluidt een slordige 100 miljoen euro overhadden voor zijn komst.

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Liverpool leek aanvankelijk mee te willen werken aan een transfer van Gakpo. Sterker nog: de international van het Nederlands elftal móést weg bij The Reds. Op het laatste moment werd de stekker echter uit de deal met Manchester City getrokken, zo reconstrueert journalist Maarten Wijffels van het Algemeen Dagblad.

De officiële lezing is dat het Liverpool niet lukte om een vervanger voor Gakpo te strikken. Maandag maakte de club van trainer Andoni Iraola echter bekend Bradley Barcola voor ongeveer 125 miljoen euro over te nemen van Paris Saint-Germain. Eerder deze transferzomer pikte Liverpool Víctor Muñoz al voor 40 miljoen euro weg bij Osasuna. Daardoor heeft Iraola bij Liverpool nu de beschikking over drie gerenommeerde linksbuitens: Barcola, Muñoz én Gakpo.

Manchester City zag de komst van Gakpo wel zitten en had grof geld over voor de voormalig PSV’er. Liverpool liet echter een deadline verlopen, waarna Manchester City besloot om verder te kijken en zijn aandacht verlegde naar Iliman Ndiaye. Laatstgenoemde werd dinsdag voor ongeveer 70 miljoen euro overgenomen van Everton.

Gakpo baalt volgens het Algemeen Dagblad enorm van de houding van Liverpool. “Gakpo is naar verluidt zwaar teleurgesteld en ook boos over de gang van zaken. De 27-jarige Oranje-international kijkt terug op een zomer waarin hij een speelbal werd van steeds wisselende belangen op de transfermarkt”, klinkt het.