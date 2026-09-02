FC Porto heeft zich opnieuw bij Ajax gemeld voor . Dat wordt althans gemeld door de doorgaans goed ingevoerde Italiaanse transferjournalist Nicolò Schira.

De 23-jarige Baas is één van de drie linksbenige centrale verdedigers in de selectie van Ajax, samen met Daley Blind en Dies Janse. Omdat de Amsterdammers dus ruim voorzien zijn op zijn positie, werd een vertrek van Baas de afgelopen weken zeker niet uitgesloten, ondanks het feit dat de verdediger afgelopen seizoen nog werd uitgeroepen tot Ajax-speler van het jaar.

Afgelopen maandag wist Voetbal International nog te melden dat het FC Porto van voormalig Ajax-trainer Francesco Farioli zich in het weekend in Amsterdam had gemeld voor Baas, maar dat beide clubs er niet uit zouden zijn gekomen. Het bedrag dat de Portugezen voor de verdediger overhadden zou te laag zijn geweest om tot een vergelijk te komen.

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Inmiddels zou er tóch weer schot in de zaak zijn gekomen. Schira schrijft op X namelijk dat Porto een officieel bod bij Ajax op Baas zou hebben neergelegd. De Portugezen hebben overigens nog even de tijd om de deal rond te maken: waar de transfermarkt in Nederland vanavond (woensdag) zijn deuren sluit, verstrijkt de deadline in Portugal op komende zaterdag (5 september).