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Zaakwaarnemer bevestigt: Ajax raakt overbodige speler vandaag niet meer kwijt

2 september 2026, 17:56   Bijgewerkt: 18:02
De spelers van Ajax voor het duel met Shelbourne FC
Foto: © Imago
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
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Kasper Dolberg blijft nog minimaal een halfjaar bij Ajax. Dat laat zijn zaakwaarnemer weten aan Neal Petersen van FC Afkicken.

Ajax haalde deze zomer met Marcos Leonardo en Tolu Arokodare twee nieuwe spitsen naar Amsterdam. Eerstgenoemde kwam voor bijna 20 miljoen euro over van Al-Hilal, terwijl Tolu wordt gehuurd van Wolverhampton Wanderers, waarbij Ajax tevens een optie tot koop heeft bedongen. Door de komst van het tweetal is Dolberg op papier nu derde keus in Amsterdam.

De 28-jarige Deen werd een jaar geleden nog na zes jaar teruggehaald naar de Johan Cruijff ArenA. Anderlecht ontving zo'n 10 miljoen euro voor de spits, die afgelopen seizoen met 10 doelpunten in 39 wedstrijden vervolgens niet volledig wist te overtuigen. Er gingen de hele zomer ook wel de nodige geruchten over een vertrek van Dolberg, zo zou vanuit zijn vaderland FC Midtjylland belangstelling hebben gehad.

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In de liveshow van FC Afkicken en het Algemeen Dagblad leest Petersen een bericht voor van zijn telefoon. "Ik heb nu wel het nieuws dat Dolberg definitief bij Ajax blijft. Ik heb net bevestiging gekregen van zijn zaakwaarnemer. Hij werd natuurlijk naar de uitgang gebonjourd, vrij vroeg, maar hij blijft in Amsterdam. Dat betekent dat Ajax met drie toch wel hele goede spitsen het seizoen in gaat", aldus Petersen.

Overigens zou Ajax ook na vanavond nog afscheid kunnen nemen van Dolberg. Zo hebben clubs in België nog tot en met morgen (donderdag 3 september) de tijd om nieuwe spelers aan te trekken, terwijl de markt in Turkije tot vrijdag 4 september open is. Daarna zouden ook clubs uit bijvoorbeeld Portugal (markt is open tot zaterdag 5 september) en Saudi-Arabië (zondag 6 september) nog toe kunnen slaan.

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Kasper Dolberg

Kasper Dolberg
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 28 jaar (6 okt. 1997)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
2
0
2025/2026
Ajax
24
3
2025/2026
Anderlecht
3
1
2024/2025
Anderlecht
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