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Owen Wijndal vertrekt op het allerlaatste moment bij Ajax

2 september 2026, 16:13
Owen Wijndal Ajax FC Groningen
Foto: © Imago
4 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Owen Wijndal vertrekt bij Ajax, zo meldt Voetbal International woensdagmiddag. De linksback is in goed overleg met de club per direct uit elkaar gegaan.

Wijndal kwam in de zomer van 2022 van AZ naar Ajax. Voor de linksback werd destijds een transfersom van tien miljoen euro betaald. Hij kon de hoge verwachtingen die er van hem waren in de Johan Cruijff ArenA echter nooit waarmaken.

De verdediger had daarnaast weinig perspectief meer in Amsterdam dit seizoen. Hij kreeg in de voorbereiding nog de kans onder de nieuwe trainer Míchel Sanchez en speelde de nodig oefenwedstrijden mee. Alleen nadat met Caio Henrique en Jofre Torrents twee nieuwe linksbacks werden vastgelegd door Ajax, was wel duidelijk dat zijn rol was uitgespeeld.

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Daardoor is de club samen met Wijndal om tafel gegaan en is er een oplossing gevonden. De twee partijen gaan per direct uit elkaar. Dat zorgt voor ruimte in het salarishuis bij Ajax, terwijl de linksback nu transfervrij op zoek kan gaan naar een nieuwe werkgever. Woensdag trainde de oud-speler van AZ al niet meer mee. Hij heeft afscheid genomen van zijn teamgenoten.

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dilima1966
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dilima1966
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Weer weggegooid 10 miljoen Owen Wijndal. Was een grote flop

Celta de Grifo
102 Reacties
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Celta de Grifo
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Was wel onderdeel van de beste linkerkant van Europa he ;-) Serieus: logische oplossing dit. Jammer voor hem, hoop dat ie niveau lager wel aan het ballen toekomt.

Kicker
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Een beetje weemoedig, zo slecht is Wijndal ook niet. Verdedigend is Ciao Henrique ook niet sterk en Wijndal is wel 3 jaar jonger.

Veluwe
284 Reacties
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Veluwe
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Ik denk dat hij naar NEC gaat.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
4.097 Reacties
1.178 Dagen lid
19.151 Likes
dilima1966
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  • 1
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Weer weggegooid 10 miljoen Owen Wijndal. Was een grote flop

Celta de Grifo
102 Reacties
937 Dagen lid
103 Likes
Celta de Grifo
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  • 0
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Was wel onderdeel van de beste linkerkant van Europa he ;-) Serieus: logische oplossing dit. Jammer voor hem, hoop dat ie niveau lager wel aan het ballen toekomt.

Kicker
814 Reacties
781 Dagen lid
1.874 Likes
Kicker
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Een beetje weemoedig, zo slecht is Wijndal ook niet. Verdedigend is Ciao Henrique ook niet sterk en Wijndal is wel 3 jaar jonger.

Veluwe
284 Reacties
315 Dagen lid
423 Likes
Veluwe
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Ik denk dat hij naar NEC gaat.

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Owen Wijndal

Owen Wijndal
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 26 jaar (28 nov. 1999)
Positie: V (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
0
0
2025/2026
Ajax
19
1
2024/2025
Ajax
10
0
2023/2024
Ajax
2
0

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
2
PSV
4
10
10
3
Feyenoord
4
4
8
4
Ajax
3
6
7
5
GAE
4
2
7
6
Fortuna
4
1
7

Complete Stand

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