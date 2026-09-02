Owen Wijndal vertrekt op het allerlaatste moment bij Ajax

Owen Wijndal vertrekt bij Ajax, zo meldt Voetbal International woensdagmiddag. De linksback is in goed overleg met de club per direct uit elkaar gegaan.
Wijndal kwam in de zomer van 2022 van AZ naar Ajax. Voor de linksback werd destijds een transfersom van tien miljoen euro betaald. Hij kon de hoge verwachtingen die er van hem waren in de Johan Cruijff ArenA echter nooit waarmaken.
De verdediger had daarnaast weinig perspectief meer in Amsterdam dit seizoen. Hij kreeg in de voorbereiding nog de kans onder de nieuwe trainer Míchel Sanchez en speelde de nodig oefenwedstrijden mee. Alleen nadat met Caio Henrique en Jofre Torrents twee nieuwe linksbacks werden vastgelegd door Ajax, was wel duidelijk dat zijn rol was uitgespeeld.
Daardoor is de club samen met Wijndal om tafel gegaan en is er een oplossing gevonden. De twee partijen gaan per direct uit elkaar. Dat zorgt voor ruimte in het salarishuis bij Ajax, terwijl de linksback nu transfervrij op zoek kan gaan naar een nieuwe werkgever. Woensdag trainde de oud-speler van AZ al niet meer mee. Hij heeft afscheid genomen van zijn teamgenoten.
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.