Definitief: Rob Dieperink krijgt een eigen standbeeld

Rob Dieperink krijgt een eigen standbeeld in Borculo. Dat heeft Stichting Borculo Sint Nicolaasstad woensdag in een persbericht bekendgemaakt. Er is met een crowdfundingsactie meer dan tienduizend euro opgehaald, waardoor het monument er definitief kan komen.

Dinsdag werd er bekend dat er een crowdfundingsactie werd gestart voor het realiseren van een standbeeld van Dieperink. De voormalig arbiter en videoscheidsrechter in het betaald voetbal overleed in juli plotseling op 38-jarige leeftijd. Buiten de landelijke en internationale voetbalvelden was hij vooral geliefd in zijn eigen woonplaats. Sinds 2019 vertolkte hij daar de rol van Sinterklaas. Stichting Borculo Sint Nicolaasstad wil hem om die reden eren met een eigen standbeeld.

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"De crowdfundingcampagne voor het bronzen standbeeld van Sint Nicolaas als eerbetoon aan Rob Dieperink heeft alle verwachtingen overtroffen", meldt de stichting woensdag in een persbericht. "Binnen slechts zeven uur was het benodigde bedrag van €11.500 volledig bijeengebracht. Daarmee kan de realisatie van het monument definitief doorgaan en zal het beeld nog tijdens de komende sinterklaasperiode worden onthuld."

"Het is voor ons moeilijk onder woorden te brengen hoe emotioneel dit is. Dat zóveel mensen in zo’n korte tijd hebben bijgedragen, zegt alles over wat Rob voor Borculo Sint Nicolaasstad, voor onze vrijwilligers en voor onze stad heeft betekend. De steun die we hebben ontvangen is hartverwarmend en overweldigend. Deze actie heeft laten zien wat er mogelijk is wanneer een gemeenschap samenkomt. Het bronzen beeld wordt niet alleen een blijvende herinnering aan Rob Dieperink, maar ook aan de verbondenheid die Borculo Sint Nicolaasstad zo bijzonder maakt", zo valt er te lezen.

Nu het geld binnen is, kan worden gestart met het realiseren van het standbeeld. De verwachting is dat het beeld nog tijdens de komende sinterklaasperiode wordt onthuld.