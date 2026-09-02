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Schokkende spandoeken duiken op bij FC Utrecht

2 september 2026, 13:25
Anthony Correia
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Supporters van FC Utrecht hebben bij Stadion Galgenwaard verschillende spandoeken opgehangen. De kwetsende doeken richten zich op technisch directeur Jordy Zuidam, die na de teleurstellende start van het seizoen het mikpunt van kritiek is.

FC Utrecht kent onder de nieuwe trainer Anthony Correia een teleurstellende start van het seizoen. De Domstedelingen staan op de zeventiende plaats in de Eredivisie en wisten in de eerste vier wedstrijden slechts één punt te pakken. Dat punt werd behaald op bezoek bij Sparta Rotterdam, waar met 3-3 gelijk werd gespeeld. De slechte seizoensstart zorgt inmiddels ook voor onrust onder de supporters.

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Bij De Galgenwaard zijn woensdagochtend namelijk protestdoeken opgedoken. De spandoeken richten zich met name op technisch directeur Jordy Zuidam: ‘Zuidam out’, ‘Rot op Zuidam’ en ‘Met dit beleid wordt de KKD een feit’, valt er te lezen. Ook zijn er kwetsende doeken opgehangen. ‘KK bestuur’, staat er onder meer.

De spandoeken zijn inmiddels door FC Utrecht verwijderd.

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Martine
369 Reacties
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1.074 Likes
Martine
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Ik herken mijn club niet meer bij dit soort situaties

Celta de Grifo
101 Reacties
937 Dagen lid
103 Likes
Celta de Grifo
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Eens. Diep treurig. De emoties krijgen weer eens de overhand. Het mag ook geen verrassing zijn dat je met een niet ingespeeld elftal (incl. veel blessures) niet van PSV wint. Hopen op verbetering, liefst zaterdag al tegen Kowet.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Martine
369 Reacties
573 Dagen lid
1.074 Likes
Martine
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Ik herken mijn club niet meer bij dit soort situaties

Celta de Grifo
101 Reacties
937 Dagen lid
103 Likes
Celta de Grifo
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Eens. Diep treurig. De emoties krijgen weer eens de overhand. Het mag ook geen verrassing zijn dat je met een niet ingespeeld elftal (incl. veel blessures) niet van PSV wint. Hopen op verbetering, liefst zaterdag al tegen Kowet.

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Anthony Correia

Anthony Correia
FC Utrecht
Team: Utrecht
Functie: Coach
Leeftijd: 44 jaar (2 mei 1982)

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
14
PEC
4
-4
3
15
Willem II
3
-6
1
16
ADO
4
-7
1
17
Utrecht
4
-9
1
18
Cambuur
4
-12
0

Complete Stand

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