Schokkende spandoeken duiken op bij FC Utrecht

Supporters van FC Utrecht hebben bij Stadion Galgenwaard verschillende spandoeken opgehangen. De kwetsende doeken richten zich op technisch directeur Jordy Zuidam, die na de teleurstellende start van het seizoen het mikpunt van kritiek is.

FC Utrecht kent onder de nieuwe trainer Anthony Correia een teleurstellende start van het seizoen. De Domstedelingen staan op de zeventiende plaats in de Eredivisie en wisten in de eerste vier wedstrijden slechts één punt te pakken. Dat punt werd behaald op bezoek bij Sparta Rotterdam, waar met 3-3 gelijk werd gespeeld. De slechte seizoensstart zorgt inmiddels ook voor onrust onder de supporters.

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Bij De Galgenwaard zijn woensdagochtend namelijk protestdoeken opgedoken. De spandoeken richten zich met name op technisch directeur Jordy Zuidam: ‘Zuidam out’, ‘Rot op Zuidam’ en ‘Met dit beleid wordt de KKD een feit’, valt er te lezen. Ook zijn er kwetsende doeken opgehangen. ‘KK bestuur’, staat er onder meer.

De spandoeken zijn inmiddels door FC Utrecht verwijderd.