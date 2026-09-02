Schokkende spandoeken duiken op bij FC Utrecht

Supporters van FC Utrecht hebben bij Stadion Galgenwaard verschillende spandoeken opgehangen. De kwetsende doeken richten zich op technisch directeur Jordy Zuidam, die na de teleurstellende start van het seizoen het mikpunt van kritiek is.
FC Utrecht kent onder de nieuwe trainer Anthony Correia een teleurstellende start van het seizoen. De Domstedelingen staan op de zeventiende plaats in de Eredivisie en wisten in de eerste vier wedstrijden slechts één punt te pakken. Dat punt werd behaald op bezoek bij Sparta Rotterdam, waar met 3-3 gelijk werd gespeeld. De slechte seizoensstart zorgt inmiddels ook voor onrust onder de supporters.
Bij De Galgenwaard zijn woensdagochtend namelijk protestdoeken opgedoken. De spandoeken richten zich met name op technisch directeur Jordy Zuidam: ‘Zuidam out’, ‘Rot op Zuidam’ en ‘Met dit beleid wordt de KKD een feit’, valt er te lezen. Ook zijn er kwetsende doeken opgehangen. ‘KK bestuur’, staat er onder meer.
De spandoeken zijn inmiddels door FC Utrecht verwijderd.
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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Eens. Diep treurig. De emoties krijgen weer eens de overhand. Het mag ook geen verrassing zijn dat je met een niet ingespeeld elftal (incl. veel blessures) niet van PSV wint. Hopen op verbetering, liefst zaterdag al tegen Kowet.