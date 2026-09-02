Ketst komst van Adingra naar Ajax alsnog af? Dit is er aan de hand

De komst van naar Ajax lijkt voorlopig nog niet in kannen en kruiken. De Amsterdammers zijn akkoord met de speler en zijn werkgever Sunderland, maar de medische keuring levert volgens Sky Sports vertraging op.

Adingra moet in Amsterdam de opvolger worden van Mika Godts, die onlangs is vertrokken naar Paris Saint-Germain. De Ivoriaanse linksbuiten moet op huurbasis overkomen van het Engelse Sunderland, waar hij op dit moment niet aan de bak komt. Ajax zou naar verluidt wel een optie tot koop van zestien miljoen euro opnemen in de deal, waardoor Adingra in de toekomst definitief kan worden overgenomen.

'Dit is geen goed teken'

Artikel gaat verder onder video

Toch is de transfer nog niet rond en dat lijkt te maken te hebben met de medische keuring. Adingra werd dinsdag al medisch gekeurd, maar dat is voor Ajax blijkbaar nog niet voldoende geweest. De Amsterdamse club laat de aanvaller vandaag opnieuw medische tests ondergaan, zo klinkt het bij Sky Sports. FC Afkicken spreekt in de Transferdeadlineshow van een herkeuring. "Dit is geen goed teken", klinkt het aan tafel.

Het zou te maken kunnen hebben met een blessure waar Adingra op dit moment nog mee kampt. Het zou volgens de huidige berichtgeving niet om een zware blessure gaan. Voorlopig is het dus afwachten, maar volgens Sky Sports gaan beide clubs ervan uit dat de deal 'gewoon' rond gaat komen.