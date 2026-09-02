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Ketst komst van Adingra naar Ajax alsnog af? Dit is er aan de hand

2 september 2026, 11:32
Simon Adingra
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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De komst van Simon Adingra naar Ajax lijkt voorlopig nog niet in kannen en kruiken. De Amsterdammers zijn akkoord met de speler en zijn werkgever Sunderland, maar de medische keuring levert volgens Sky Sports vertraging op.

Adingra moet in Amsterdam de opvolger worden van Mika Godts, die onlangs is vertrokken naar Paris Saint-Germain. De Ivoriaanse linksbuiten moet op huurbasis overkomen van het Engelse Sunderland, waar hij op dit moment niet aan de bak komt. Ajax zou naar verluidt wel een optie tot koop van zestien miljoen euro opnemen in de deal, waardoor Adingra in de toekomst definitief kan worden overgenomen.

'Dit is geen goed teken'

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Toch is de transfer nog niet rond en dat lijkt te maken te hebben met de medische keuring. Adingra werd dinsdag al medisch gekeurd, maar dat is voor Ajax blijkbaar nog niet voldoende geweest. De Amsterdamse club laat de aanvaller vandaag opnieuw medische tests ondergaan, zo klinkt het bij Sky Sports. FC Afkicken spreekt in de Transferdeadlineshow van een herkeuring. "Dit is geen goed teken", klinkt het aan tafel.

Het zou te maken kunnen hebben met een blessure waar Adingra op dit moment nog mee kampt. Het zou volgens de huidige berichtgeving niet om een zware blessure gaan. Voorlopig is het dus afwachten, maar volgens Sky Sports gaan beide clubs ervan uit dat de deal 'gewoon' rond gaat komen.

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Kolie
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Goede kop weer fc nutteloos.

Noxin
157 Reacties
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Noxin
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Volgens mij waren er op voorhand drie keuringen gepland. Dus niks aan de hand.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kolie
341 Reacties
886 Dagen lid
1.109 Likes
Kolie
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Goede kop weer fc nutteloos.

Noxin
157 Reacties
1.436 Dagen lid
319 Likes
Noxin
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Volgens mij waren er op voorhand drie keuringen gepland. Dus niks aan de hand.

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Simon Adingra

Simon Adingra
Sunderland
Team: Sunderland
Leeftijd: 24 jaar (1 jan. 2002)
Positie: AM, M (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Sunderland
0
0
2025/2026
Monaco
14
3
2025/2026
Sunderland
14
1
2024/2025
Brighton
29
2

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
AZ
4
10
12
2
PSV
4
10
10
3
Feyenoord
4
4
8
4
Ajax
3
6
7
5
GAE
4
2
7

Complete Stand

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