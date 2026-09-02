Ajax-watcher vertelt hoe Alex Kroes naar transferbeleid Jordi Cruijff kijkt

Johan Inan, Ajax-watcher namens het Algemeen Dagblad, heeft zich in de Transfershow van FCAfkicken uitgelaten over de transferperiode en de verstandhouding tussen Jordi Cruijff en Alex Kroes. Volgens de journalist kijkt Kroes zonder ‘afschuw’ naar het beleid van zijn opvolger.

Waar Kroes bedachtzaam te werk ging, veel overleg zocht en voorzichtig was met het salarishuis, kiest Cruijff voor een veel directere aanpak. Hij neemt sneller zelf beslissingen en houdt de lijnen kort. Dat verschil is ook meteen zichtbaar binnen de jeugdopleiding. Waar Kroes de bestaande organisatiestructuur intact liet, greep Cruijff direct in door de lijnen te verkorten en Spaanse jeugdtrainers aan te stellen.

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De Ajax-watcher krijgt de vraag: “Denk jij dat Alex Kroes Jordi Cruijff echt verafschuwt?” Inan reageert duidelijk: “Nee, zo steekt hij niet in elkaar. Ik denk wel dat hij zoiets heeft van: ik heb een paar jaar flink lopen bezuinigen in het salarishuis. Ajax zei dat het daarin nog stappen wilde zetten. Ik kan me voorstellen dat hij zich afvraagt waar dat duurzame beleid – wat heilig was verklaard – is gebleven.”

“Maar: we kunnen niet in de boeken kijken en niet stellen dat het salarisbudget is verdubbeld. Daarvoor moeten we de cijfers afwachten. Het enige dat we kunnen constateren is dat Ajax in deze zomer in een heel ander segment is gaan shoppen dan het salarisplafond dat Kroes had toegepast”, aldus Inan.