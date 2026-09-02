heeft in Duitsland in een interview aandacht besteed aan Abdelhak Nouri. De middenvelder van Bayern München spreekt over het contact dat hij heeft met Nouri en de impact die diens hartstilstand in 2017 nog steeds op hem heeft.

In gesprek met het clubblad van Bayern München geeft Saibari aan dat hij voorafgaand aan zijn transfer naar Duitsland contact heeft gehad met Nouri: "Abdelhak kan natuurlijk niet praten. Hij communiceert met zijn wenkbrauwen en het was heel duidelijk te zien hoe blij hij voor me was. Ik heb het ook aan hem overgelaten om te beslissen welk rugnummer ik bij Bayern zou dragen. Hij koos nummer 34, dus dat is het nummer dat ik heb gekozen", geeft de aanvallende middenvelder aan.

Artikel gaat verder onder video

"Wat er met Abdelhak is gebeurd, breekt mijn hart", vervolgt de oud-speler van PSV. "Ik heb er veel met mijn moeder over gepraat, en het bezoeken van zieken is ook onderdeel van mijn geloof, de islam. Het contact met Abdelhaks familie is tot stand gekomen via mijn zaakwaarnemer. Hij werkt samen met Abdelhaks broer", legt Saibari uit.

Het heeft uiteindelijk voor een bijzondere, hechte band tussen de families gezorgd: "We gaan zelfs samen op vakantie. Als ik Abdelhak zie, hebben we het altijd erg gezellig. Het is een mooie gedachte dat deze vreugde misschien eraan bijdraagt dat zijn toestand verbetert", besluit hij.