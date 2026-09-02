Toptransfer naar Premier League lonkt voor Georginio Wijnaldum

Een terugkeer voor naar de Premier League? Het zou zomaar kunnen. Journalist Santi Aouna van het Franse Foot Mercato meldt namelijk dat Chelsea contact heeft opgenomen met de middenvelder.

'Nadat Chelsea er niet in slaagde Lamine Camara in de laatste uren van de transferperiode te contracteren en Enzo Fernandez verkocht, moet de club nu snel reageren. Volgens onze informatie heeft Chelsea contact opgenomen met Georginio Wijnaldum, die transfervrij is sinds zijn vertrek bij Al-Ettifaq', klinkt het woensdagmiddag bij het Franse Foot Mercato.

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Dat is een mogelijkheid, aangezien Wijnaldum transfervrij is sinds zijn vertrek bij Al-Ettifaq. Chelsea kan hem daardoor, ondanks dat de transferwindow in Engeland dicht is, nog binnenhalen. Het zou een bijzondere transfer zijn voor Wijnaldum, die bij de Londense club kan terugkeren naar de top van de Premier League.

Mocht het inderdaad zover komen, wacht op Stamford Bridge een hereniging met Jordan Henderson. Wijnaldum speelde bij Liverpool tussen 2016 en 2021 bijna tweehonderd wedstrijden samen met de Engelsman.